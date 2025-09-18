Neįtikėtina sąskaita: moteris įsitikinusi, kad tiek autoservise sumokėjo būtent dėl savo aprangos

„Manau, kad apsivilkau netinkamą aprangą, – rašė ji prie vaizdo įrašo. – Ir staiga mano sąskaita išaugo iki 400 dolerių.“
Kitame vaizdo įraše matyti, kad Bethany į autoservisą atvyko vilkėdama džinsinį kombinezoną ir baltus marškinėlius be rankovių. Ji pasipuošė spalvingu šaliku, dėvėjo juodus akinius nuo saulės.
„Vos tik atvykau, darbuotojas pažvelgė į mano priekinį stiklą ir pasakė: „Tau reikės naujų valytuvų“, – „People“ pasakojo Bethany.
Ji pripažįsta, kad iš tiesų seniai nebuvo jų pakeitusi ir žinojo, kad reikia naujų, tačiau dabar gailisi, jog nepaklausė, ar tai būtina techninei apžiūrai praeiti.
„Atrodė, kad mane labai lengva įtikinti.
Tačiau tuo neapsiribojo – mechanikai pasiūlė pakeisti oro filtrą ir atlikti radiatoriaus praplovimą. Taip pradinė paslauga (apžiūra ir alyvos keitimas) išaugo iki daugiau nei 400 dolerių.
Tikrai nemanau, kad mano apranga padėjo. Atrodžiau per daug stilinga mechanikui, ir tai galėjo sudaryti įspūdį, kad esu patikli.
Nekenčiu to, kad noras rengtis linksmai ar šiek tiek stilingiau nei su tamprėmis ir paprastais marškinėliais iškart paverčia tave taikiniu. Ir taip yra visur, ne tik pas vietinį mechaniką.
Net parduotuvėje jaučiu žvilgsnius, jei vilkiu šiek tiek mielesnę aprangą.
Suprantu, kad jei į servisą ateini su mergaitiška suknute, gali pasirodyti patikli, bet juk kombinezonai ir šalikas ant kaklo tikrai nėra kažkas neįprasto.
Aš dievinu gražiai puoštis ir norėčiau, kad žmonės vėl daugiau žaistų su apranga bei stiliumi.
Tai tarsi nuolatinis juokelis, kad moterys, nuvažiavusios pas mechanikus, turi paskambinti savo tėčiams ar vyrams. Nekenčiu, kad tiek daug moterų galiausiai sumoka daug daugiau nei turėtų. Bet verčiau sumoti daugiau, nei rizikuoti automobilio saugumu.
Aš tikrai planuoju pasidomėti, kokios yra vidutinės paslaugų kainos ir kaip dažnai jų reikia mano automobiliui, prieš sutikdama su darbais“, – pasakojo mergina.
