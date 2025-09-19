Draugės flirtas peržengė visas ribas: „Net mano vyrui pasidarė nejauku“

Bet bėda ta, kad per pastaruosius pusantrų metų ji tapo neįtikėtinai viliokliška su mano vyru, ypač kai draugų rate išgeriame.
Mano vyras – vakarėlių siela, todėl jis dažniausiai tik pasijuokia, bet aš žinau, kad jam tai nieko nereiškia.
Iš pradžių man tas flirtas net atrodė juokingas, bet dabar jis tik erzina ir man darosi sunku su ja kur nors eiti, jei dalyvauja poros.
Viena draugė neseniai pastebėjo, kad ji leidžia sau „per daug“ ir patarė man ją stebėti.
Labiausiai mane supykdė tai, kas nutiko prieš kelias savaites jos namuose per kepsnių vakarėlį. Ji tiesiog įsitaisė mano vyrui ant kelių ir sėdėjo ilgai, kalbėdama bei juokdamasi su kitais, tarsi jis būtų jos partneris!
Net mano vyrui pasidarė nejauku. Ji peržengė ribą, o aš jaučiausi pažeminta.
Ką man daryti? Nenoriu susipykti, bet jei ji taip elgsis toliau, draugystės išsaugoti nepavyks“, – „Mirror“ patarimų skiltyje rašė moteris.
Patarimų skilties autorė Coleen Nolan atsakė skaitytojai, kurios draugė atsisėdo jos vyrui ant kelių ir ilgainiui tapo nepakeliama dėl savo perdėto elgesio.
„Labai suprantu, kaip nemaloniai tai gali priversti jaustis tokioje situacijoje, kur viską mato kiti.
Tačiau, manau, kad tai labiau gėdinga jai pačiai. Pasikalbėk su vyru, pasakyk, kaip jautiesi, ir paprašyk, kad jis nesivelų į flirtą.
Skamba taip, lyg jam pačiam tai nejauku, bet jis nenori pasirodyti nemandagus. Jis gali atsiprašyti, pradėti kalbėtis su kuo nors kitu ar tiesiog atsistoti ir nueiti, jei ji bandytų atsisėsti jam ant kelių.
Taip pat verta kurį laiką apriboti bendras porų vakarones ir susitikti su ja tik dviese. Jei ji ir toliau taip elgsis, teks pasikalbėti tiesiai – jei nori išsaugoti draugystę. Suprantu, kad tai nebus lengvas pokalbis ir nežinia, kaip ji sureaguos.
Galbūt ji pasijus nepatogiai, pripažins savo klaidą ir atsiprašys, nes rūpinasi tavimi. O gal tiesiog atsitrauks. Bet sėstis draugei ant vyro kelių tikrai nėra draugiškas gestas. Tai gali reikšti, kad ji nėra tokia gera ir ištikima, kaip manei, ir galbūt ši draugystė jau baigėsi“, – patarė santykių specialistė.
Flirtasporos santykiaidraugystė
Rodyti daugiau žymių