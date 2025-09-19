Po rankinės skandalo atkreipė dėmesį į kitą premjerės aprangos detalę: o čia jau rimtai darosi baisu

Prisipažinsiu, skandalas dėl premjerės Ingos Ruginienės rankinės man iš karto pasirodė pritemptas ir išpūstas reikalas. Jos turima rankinė tik labai bendrais bruožais gali atrodyti panaši į prabangiąsias „Fendi“ rankines. Ir padirbiniu jos nepavadinsi, nes nė vienas žinomas modelis nėra tiksliai atkartojamas, neimituojamas garsus prekės ženklas uždedant jo logitipą.
Premjerės atstovas paaiškino, kad rankinė pirkta už 50 eurų, taigi, yra tiesiog eilinė „bevardė“ rankinė, nors iš tiesų visai graži.
Tačiau šis skandalas paskatino atidžiau peržiūrėti I.Ruginienės nuotraukas – kokias rankines apskritai ji nešioja?
Ir čia žvilgsnis užkliuvo už visai kito dalyko. Ir, švelniai tariant, pasidarė baisu. Čia jau rimtai. Koks žmogus ruošiasi vadovauti mūsų valstybei?
Susitikimo su prezidentu ir koalicijos partneriais metu užfiksuotose nuotraukose matyti, kad I.Ruginienė ant kairiojo riešo ryši raudoną siūlą.
Toks aksesuaras nėra šiaip apyrankė ar stiliaus detalė. Tai – vadinamoji „apsauga“. Nuo blogio, nuo nužiūrėjimo, nuo nesėkmių.
Kitaip tariant, toks „papuošalas“ signalizuoja: „aš tikiu magija“. O kartu – „aš nepasitikiu savimi“, „man reikia aukštesnių jėgų pagalbos“, „esu patikli ir tikiu kliedesiais“.
Kad siūlas užsirištas ne atsitiktinai, kaip stiliaus detalė, galima spręsti ir iš to, kad jis spalviškai visai nedera su premjerės tamsiai mėlyna suknele.
Peržiūrėjusi daugiau I.Ruginienės nuotraukų pamačiau, kad tą raudoną siūlą ji nešioja nuolat. Tik dažniausiai jis būna pasislėpęs po ant tos pačios rankos nešiojamu laikrodžiu.
O čia tai jau rimta. Valstybės vadovė, pasikliaujanti magija, galbūt sprendimus priimanti vadovaudamasi horoskopais? Ar Lietuva su ja saugi?
Kai naivumą ir nepasitikėjimą savimi ryšimu raudonu siūlu demonstruoja kokia nors popžvaigždė, tai jos asmeninis reikalas. Galų gale, šalyje turime tikėjimo laisvę, jei žmogui norisi tikėti magija, tegul sau tiki, ir ką tu jam. Bet politikai – kitas reikalas. Nes iš jų laukiame priimamų sprendimų. Ir visiškai ne pas pats, kuo remdamiesi jie tuos sprendimus darys.
Po galais, čia jau nebe rankinė ir nebe prabangos demonstravimas ar nedemonstravimas. Čia – rimtesni ir išties pavojingi reikaliukai.
Inga Ruginienėraudonas siūlasMagija
