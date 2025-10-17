Jauna moteris viešai kalba apie gyvenimą be sekso: celibato priežastis – netikėta

29-erių Mandana Zarghami didžiąją savo dvidešimtųjų metų dalį praleido laikydamasi celibato.
Tiesą sakant, ji sąmoningai nesimylėjo su niekuo net ketverius metus iš eilės. O vyrai, pasak jos, šį sprendimą tik palengvino.
Pasak jaunų moterų, „atsitiktinių santykių“ kultūra, kurią dar labiau paskatino pažinčių programėlės, sugriovė intymumą.
„Ši kultūra jokiu būdu nenaudingai moterims – ji naudinga tik vyrams“, – sakė Zarghami.
„Aš nesmerkiu tų, kurios taip elgiasi, bet kai galiausiai sutinki žmogų, su kuriuo nori praleisti likusį gyvenimą, tai atsitiktiniai ryšiai atima iš tavęs tą ypatingą, intymią akimirką“, – pritarė 29-erių Kayla Caputo.
„Man atrodo, kad ši kultūra sugadino pasimatymus, nes dabar atrodo, kad tikslas visada tas pats – seksas. Žmonės taip įpratinti iškart sakyti: „Ateik pas mane“. Tai tiesiog keista“, – pasakojo ji ir pridūrė, kad seksas su žmogumi, kurį ką tik pradėjai pažinti, apsunkina tavo tikrų jausmų suvokimą.
Zarghami – viena iš daugelio Z kartos ir tūkstantmečio moterų, kurios prisideda prie beprecedenčio seksualinio nuosmukio Amerikoje – ir, regis, tuo visai nesiskundžia.
Visoje šalyje jaunos vienišos moterys atsisako sekso dažniau nei bet kada anksčiau ne todėl, kad taupo save santuokai ar dėl religijos, o todėl, kad pavargo nuo šiandienos keistos skaitmeninės pažinčių realybės ir jos kultūros.
Prisiminkite „skaistybės pažadus“, kuriuos prieš du dešimtmečius viešai davė Miley Cyrus, Jonas Brothers, Demi Lovato ir kiti? Jie grįžta – tik su nauja prasme. Šįkart prie judėjimo „skaistybė 2.0“ prisijungia tokie garsūs vardai kaip Lenny Kravitz ir Khloe Kardashian.
Po daugybės nepavykusių neapibrėžtų santykių, Zarghami pavargo nuo emociškai nebrandžių, įsipareigoti nenorinčių vyrų, kuriuos vis traukė į savo gyvenimą, ir nusprendė, kad reikia drastiško pokyčio.
Celibatas atrodė teisingas kelias.
„Kiek norisi kaltinti vyrus, reikia pripažinti ir savo atsakomybę – kodėl leidžiu tam tikriems žmonėms patekti į mano gyvenimą ir kodėl leidžiu jiems elgtis su manimi kaip nori?“ – sakė ji. Kad susigrąžintų kontrolę, Mandana nusprendė metus visiškai nesinaudoti pažinčių programėlėmis, neiti į pasimatymus ir net nesidairyti į patrauklius vyrus.
„Pirmi šeši mėnesiai – metai buvo neįtikėtinai sunkūs, nes mes, žmonės, natūraliai trokštame ryšio, artumo, emocinio pažeidžiamumo“, – prisipažino ji. – Bet vieni metai virto ketveriais. Pažadėjau sau: kol nebūsiu įsipareigojusiame santykyje, būsiu celibate.“
Po ketverių metų pertraukos Zarghami pernai vėl pasimylėjo – su žmogumi, kuris, kaip paaiškėjo, nebuvo to vertas. Todėl ji vėl grįžo prie celibato.
Zarghami – tik viena iš daugelio moterų, kurios viešai kalba apie savo kelionę be sekso ir skatina kitas daryti tą patį.
Statistika rodo, kad seksualinis aktyvumas JAV nuo 2000 m. smarkiai sumažėjo – ir tendencija tik stiprėja.
Pasak Šeimos studijų instituto, nuo 2010 iki 2024 m. 18–29 metų jaunuolių, prisipažinusių neturėję sekso, dalis padvigubėjo – nuo 12 proc., iki 24 proc.
Dar labiau stebina tai, kad seksualinio neveiklumo tarp jaunų moterų padaugėjo apie 50 proc., ir šiandieninės ryžtingos moterys tik didina šį skaičių.
Caputo yra viena jų.
Ji susilaiko nuo sekso jau kelis mėnesius, nors anksčiau jau buvo išbandžiusi tokį gyvenimo būdą.
Nors šios moterys neskuba į miegamąjį, jos vis dar aktyviai susitikinėja. Kai kurios atvirai sako vyrams, kad laikosi celibato – ir džiaugiasi, nes tai padeda greitai atskirti tuos, kurie nori tik vienos nakties nuotykių.
„Jei jaučiu, kad situacija krypsta link to, kad jis tikisi kažko daugiau, iškart tiesiai pasakau: „Aš su tavimi nesimylėsiu“, – sako Caputo. – Sakau labai tiesmukai. Tai leidžia man jaustis stipriai, kontroliuojančiai situaciją – ir jei vyras ieško tik atsitiktinio sekso, jis daugiau nebesusisieks.“
Pažinčių koučerė Erika Ettin pritaria tokiai laikysenai:
„Deja, egzistuoja dvigubi standartai. Vyrai dažnai tikisi sekso greičiau, bet kartu daug labiau gerbia moterį, kuri išdrįsta palaukti ir aiškiai pasako, kodėl, – teigė ji. – Tai taip pat padeda atskirti, kas ieško tik fizinio artumo, o kas – tikro ryšio.“
Seksologas ir šeimos terapeutas Danielis Lebowitzas priduria: „Vyrus žavi ne tiek pats „persekiojimas“, kiek tai, kas slypi už jo – kai moteris žino savo vertę ir verčia vyrą parodyti tikrą susidomėjimą. Tada jis jaučiasi ypatingas. Jei jam pavyksta užmegzti intymumą su tokia moterimi, jis jaučiasi vertinamas ir išskirtinis.“
Nors šios moterys vis dar atviros romantikai be sekso, jos daugiausia dėmesio skiria sau ir draugystėms.
„Turiu kelias drauges, kurios taip pat laikosi celibato. Tai taip atpalaiduoja – būti šioje bendruomenėje, puoselėti draugystes, o ne švaistyti laiką, energiją ir pinigus kokiam nors „Tinder“ pasimatymui“, – sakė 28-erių Ema Skauminaite, keliaujanti slaugytoja iš Norvegijos, kuri jau penkis mėnesius gyvena be sekso.
Ji džiaugiasi ne tik tuo, kad nebereikia nerimauti, ar po pasimatymo vyras dar parašys, bet ir pastebi kitą netikėtą celibato naudą: „Labai daug sužinojau apie save, apie santykius, apie tai, kaip jie veikia, ir ką iš tikrųjų jaučiu. Mano intuicija tapo daug stipresnė, – paaiškino ji. – Kiekvieną kartą sutikusi naują žmogų, iškart pajuntu, kokie jo tikrieji ketinimai.“
celibatasSeksasintymūs santykiai
Rodyti daugiau žymių