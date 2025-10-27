Būsima nuotaka „Vinted“ nusipirko vestuvinę suknelę už 16 eurų ir net išsižiojo, kai ją išpakavo

Vestuvės kainuoja brangiai. Nuo santuokos ceremonijos ir šventės puotos iki visų kitų išlaidų užtikrinant gerą jaunavedžių ir svečių nuotaiką – vestuvių suma auga kaip ant mielių.
Todėl sunku atsispirti radus alternatyvų sutaupyti už tai, už ką dauguma porų paprastai išleidžia šimtus ar net tūkstančius.
Būsimoji nuotaka Hayleigh kartu su savo sužadėtiniu pradėjo planuoti vestuves, numatytas 2027-aisiais. Ji turi daugiau nei 75 tūkstančius sekėjų „TikTok“, kur dalijasi savo pasiruošimo šventei procesu.
Viename naujausių vaizdo įrašų ji atskleidė nusipirkusi dėvėtą vestuvinę suknelę iš „Vinted“ už vos 14 svarų ir pakvietė sekėjus stebėti akimirką, kai ją išpakuos.
„Užsisakiau vestuvinę suknelę iš „Vinted“ už 14 svarų. Pažiūrėkim?“ – kvietė ji.
Atplėšusi siuntinį Hayleigh paaiškino, kad tiesiog norėjo pasižiūrėti, ką galima rasti, jei vestuvinės suknelės ieškai dėvėtų drabužių platformose. Tačiau suknelė ją šokiravo – gerąja prasme.
Vos pažvelgusi į viršutinę suknelės dalį, ji liko be žado. Tai buvo korseto tipo viršus su plačiomis petnešėlėmis ir kvadratine iškirpte, puošta siuvinėtomis detalėmis.
„O Dieve mano“, – tarė Hayleigh, išvydusi viršutinę suknelės dalį. Sijonas taip pat buvo dekoruotas panašiais raštais, rašė „Mirror“.
Kitame vaizdo įraše ji suknelę pasimatavo – nes sekėjai tiesiog maldavo ją pamatyti. Paaiškėjo, kad suknelė jai tiko idealiai. Vaizdo įraše ji parodė, kaip užsimauna sijoną, apsirengia korseto viršų ir pati jį suveržia. Hayleigh sukiojosi prieš kamerą spindėdama džiaugsmu.
„15 svarų? Ar jūs juokaujat? Vivienne Westwood? Šita suknelė kainavo 14 svarų – na, su siuntimu gal 15. Kas per nesąmonė?“ – juokėsi ji, besisukdama su suknele.
Hayleigh taip pat parodė „nuostabias“ korseto detales ir atskleidė, kad suknelę sukūrė prekės ženklas ESSENCE.
„Aš jaučiuosi neįtikėtinai, – sakė ji. – Jaučiuosi kaip princesė.“
Ir ji tikrai buvo ne vienintelė sužavėta. Sekėjai užpylė komentarų skiltį pagyromis.
„Koks nuostabus pirkinys, ir tau ji atrodo nuostabiai,“ – rašė viena žiūrovė.
Kita pridūrė: „Tu tiesiog laimėjai loteriją. Ji nuostabiai tau tinka, nekantrauju pamatyti, kaip atrodys po individualių pataisymų“.
vintedvestuvinė suknelėnuotaka
