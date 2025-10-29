Užtiko savo merginą su kitu – po visko ji prašo tik vieno

Užvirė kraujas, nutempiau jį šalin ir pradėjau šaukti. Tai nebuvo mano geriausias poelgis, bet buvau įsiutęs ir pažemintas. Ji pravirko, o aš netrukus išėjau. Man buvo labai gėda.
Kitą dieną pasikalbėjome – ji atsiprašė, o aš irgi atsiprašiau, kad rėkiau. Ji tvirtino, kad „nieko neįvyko“, bet aš mačiau visai ką kita. Mums abiem po 28-eri, kartu esame ketverius metus, tačiau gyvename skirtinguose miestuose – maždaug valandos kelio atstumu. Tai nėra idealu. Atrodo, kad ji nėra tiek įsipareigojusi santykiams, kiek aš, ir dabar svarstau, ką daryti toliau.
Ji tikina, kad jie tik draugai, bet pripažįsta, jog „peržengė ribas“ ir nori, kad liktume kartu. Bet ar yra prasmės?
Turėjome pakilimų ir nuosmukių, bet nieko panašaus iki šiol. Planavau išnuomoti savo butą ir persikelti arčiau jos, bet dabar nežinau, ar mums dar verta planuoti ateitį. Nemanau, kad perdedu – ką tu manot?“ – guodėsi vyras.
Gyvenimo patarimų skiltyje patarėja Coleen Nolan „Mirror“ patarė nusivylusiam skaitytojui, kuris vakarėlyje užklupo savo merginą dviprasmiškoje situacijoje ir dabar nežino, ką daryti.
„Manau, kad jums reikia atidžiai ir nuoširdžiai pasikalbėti, ar šie santykiai vis dar veikia ir, jei norite likti kartu, kas turi pasikeisti. Kartais po kelerių metų santykiuose ateina momentas, kai jausmai pasikeičia, bet pora tęsia ryšį iš įpročio. Galbūt taip jaučiasi ir ji. Gali būti, kad jūs tiesiog per ilgai gyvenate atskirus gyvenimus.
Jei ta „valanda kelio“ reiškia, kad matotės tik savaitgaliais, galbūt to tiesiog nepakanka. Aš netikiu posakiu „atstumas suartina širdis“ – dažniau jis atitolina arba net veda į neištikimybę.
Jei jums sunku kalbėtis, nes viskas greitai perauga į ginčus, verta pagalvoti apie porų terapiją, jei iš tikrųjų abu norite išsaugoti santykius. Jums abiem netrukus po 30, tad šis etapas tikrai atrodo kaip „būti ar nebūti“ momentas: ar viską nutraukti dabar, ar pagaliau apsigyventi kartu ir pažiūrėti, kas iš to išeis.
Šis „prisiglaudimas“ akivaizdžiai rodo, kad jūsų santykiuose reikia kažką keisti – vienaip ar kitaip.
Tačiau nelik santykiuose vien iš įpročio ar dėl baimės prieš nežinomybę. Jūs abu esate jauni ir turite daugybę galimybių“, – patarė specialistė.
Santykiaidraugystėneištikimybė
Rodyti daugiau žymių