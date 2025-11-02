Nuo mažens manė, kad yra įvaikinta, tačiau kraujo tyrimas parodė, kokią paslaptį nuo jos slėpė šeima

24-erių moteris pasakoja, kad penkerių metų tėvai jai pranešė, jog ji yra įvaikinta. Jie tikino norintys visada ją laikyti savo biologine dukra, tačiau manė, kad svarbu žinoti „tikrąją kilmę“.
„Esu iš labai artimos šeimos, – rašė ji „Reddit“. – Tėvai man pasakė, kad esu įvaikinta, kai man buvo penkeri, bet jie visada mane laikė savo dukra. Kad būtų aišku – jie niekada manęs neskriaudė, visada mane palaikė. Jie apmokėjo mano studijas ir dabar padeda man siekti magistro laipsnio.“
Šį mėnesį gimtadienio proga jos vaikinas padovanojo DNR testą ir nusprendė pats taip pat jį atlikti, kad kartu galėtų palyginti giminės istoriją. Tačiau moteris nebuvo pasiruošusi tam, ką netrukus išvydo rezultatuose.
„Jam tai atrodė linksmas būdas sužinoti daugiau apie savo šaknis – net jei mano biologinė šeima niekada nebenorėtų su manimi bendrauti. Aš irgi buvau smalsi – nors supratau, kad jei jie norėtų mane susirasti, jie tai būtų padarę po mano 18-ojo gimtadienio.“
Tačiau kai gavau atsakymą internete, buvau šokiruota: mano įtėvių šeimos nariai pasirodė esantys mano biologinė šeima. Abi senelių poros buvo nurodytos kaip biologiniai seneliai, o keli pusbroliai ir pusseserės taip pat sutapo abiejose įtėvių šeimos pusėse. Tai buvo taip keista.“
Ji pridūrė, kad tėvų profilių svetainėje nėra, bet to nesureikšmino: „Jie visada sakydavo, kad žino, kas jie yra, ir jiems nereikia jokio DNR testo.“
Pasimetusi ji kreipėsi į savo 25-erių brolį, kuris taip pat buvo įvaikintas, tačiau jis atsakymo neturėjo ir pats ėmė viskuo abejoti.
„Jis sakė, kad neprisimena, kada mane parsivežė namo. Dabar svarstau, ar pasakyti tėvams ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta.“
Po jos įrašu žmonės ėmė aktyviai komentuoti. Vienas vartotojas parašė: „Visai dažna, kad kūdikiai įvaikinami giminės viduje. Tavo biologinė mama greičiausiai yra pusseserė ar teta, buvusi paauglė, kai tave pagimdė.“
Kitas komentavo: „Jei sutapote abiejose šeimos pusėse, čia akivaizdžiai slypi didesnė istorija. Tu nusipelnei tiesos, bet akivaizdu, kad nebuvai įvaikinta iš visiškai svetimos šeimos. Mano spėjimas – vienas iš tėvų negalėjo susilaukti vaikų, o brolis ar sesuo jiems padėjo, bet visa tai nuspręsta laikyti paslaptyje.“
Tas pats komentatorius pridūrė: „Kai su jais kalbėsi, būtinai eik su pagarba ir empatija – gali atverti labai skaudžią žaizdą.“
Trečias komentatorius rašė: „Aš pirmiausia paklausčiau, iš ko tave įsivaikino. Tada pasakyčiau apie DNR rezultatus, kurie parodė sutapimą abiejose šeimos pusėse. Nuo ten ir judėčiau toliau.“
DNR tyrimasįvaikinimasVaikas
Rodyti daugiau žymių