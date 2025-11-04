Žmonos „vagystę“ slapta nufilmavusio vyro išpažintis: nesuprantu, kodėl ji pyksta

Socialiniame tinkle labai populiarus polapis „Am I the asshole?“ (liet. Ar aš šiknius?) Čia žmonės dalinasi gyvenimiškomis patirtimis ir sulaukia kitų vartotojų nuomonės – ar jie pasielgė teisingai?
Nedažnai valgau greitą maistą, bet pasimėgauju, jei reikia daug vairuoti. Mano žmona į kelionę visada prisiruošia daug sveikų užkandžių (jogurto/bolivinės balandos salotų, baltymų batonėlių ir pan.)
Man patinka „McDonald's“. O žmona sako, kad maistas ten bjaurus. Bet visada užsimano „kelių“ bulvyčių. Iš tikrųjų suvalgo pusę mano porcijos, kartais ir daugiau, tačiau niekada to nepripažįsta.
Prieš porą savaičių išsiruošėme į kelionę su ja ir mano 13 metų sūnumi Niku. Žmonai prireikė į tualetą, todėl sustojome aikštelėje, kur yra ir „McDonald's“. Mudu su sūnumi nuėjome užsisakyti maisto išsinešimui. Kaip visada, paklausiau žmonos, ar jai ko nors reikia, atsakė: „Ne, bet paimsiu porą tavo bulvyčių.“
Dažniausiai mano užsakymas būna už 6 dolerius: „McDouble“ mėsainis, 4 „McNuggets“ gabaliukai, maža bulvyčių porcija ir gėrimas. Man to visiškai pakanka. Vis tiek užtektų, jei žmona paimtų „kelias“ ar „porą“ bulvyčių. Man patinka „McDonald's“ bulvytės, bet aš jas visada pasilieku pabaigai, nes kiti patiekalai man patinka, kol dar šilti, o bulvytės gali ir pravėsti.
Šįkart sūnui pasakiau, kad noriu atlikti eksperimentą. Liepiau jam, kai gausime maistą ir grįšime į automobilį, pasiimti visą maistą. Paskui paduoti man mėsainį ir vištienos gabaliukus, kad maišelyje liktų tik bulvytės. Tiesa, maža bulvyčių porcija nėra daug, bet būna bent 20–30.
Liepiau sūnui padėti maišelį su bulvytėmis ant konsolės tarp mano ir žmonos sėdynių ir nustatyti telefoną taip, kad jis filmuotų maišelį iš galinės sėdynės ir įrašytų tol, kol liepsiu jam sustoti. Pasakiau jam, kad nekišiu rankos į maišelį ir spėjau, kad jo mama suvalgys visas mano bulvytes.
Mes važiuojame, šnekučiuojamės, aš valgau savo mėsainį, pastebiu, kad žmonos ranka kelis kartus atsidūrė maišelyje. Suvalgau „McNuggets“, nuotaika gera, šypsomės, matau, kad žmonos ranka vėl ten, kur bulvytės.
Galiausiai ji sako: „Gerai, duok man savo šiukšles“ ir pradeda jas dėti į maišelį. Sakau: „Ką darai?“, o ji atsako: „Tvarkausi“. Sakau: „Man dar reikia suvalgyti bulvytes“, o ji sako: „Mes jas visas suvalgėme, mielasis.“
Pripažinsiu, kad tyčia išpučiau burbulą ir su nuostaba garsiai pareiškiau: „Ką turi omenyje sakydamas „mes“ suvalgėme? Aš dar neturėjau nė vienos!“ Nebuvau piktas, nes to ir tikėjausi, bet bandžiau apsimesti piktu, slėpdamas norą pasijuokti.
„Nekvailiok, aš suvalgiau tik porą“, – bandė išsisukti žmona.
O aš pakartojau, kad nesuvalgiau nė vienos bulvytės ir kad turiu vaizdo įrašą, kuris tai įrodytų. Paaiškinau, kad Nikas viską filmavo, įraše matysis, kad aš bulvyčiau neėmiau, visas suvalgė ji.
Ir ji supyko ant manęs – šito nesitikėjau. Ji šaukė apie „filmavimą be sutikimo“ (tarsi būčiau susukęs pornografinį klipuką), užsipuolė Niką, kad jis „pritaria tėvo kvailoms išdaigoms“ ir t. t.
Pasakiau, kad tiesiog noriu, jog ji suprastų, jog suvalgo daugiau mano maisto, nei pati suvokia. Todėl norėčiau jai tiesiog nupirkti atskirą bulvyčių porciją, kad abu galėtume ramiai mėgautis maistu. Tiesą sakant, esu taip daręs anksčiau, bet tuomet ji demonstratyviai nevalgė, pabrėždama, kad jai nereikia atskiros bulvyčių porcijos.
Ji nežiūrėjo vaizdo įrašo, nors, manau, po šio įvykio suprato, kad iš tikrųjų suvalgė visas bulvytes. Deja, ji mane ignoruoja ir, dar blogiau, jau dvi savaites blogai elgiasi su mūsų sūnumi (pyksta ant jo dėl smulkmenų, kurios anksčiau jai buvo dzin). Ji laukia atsiprašymo už tai, kad buvo nufilmuota.
Maniau, kad tai buvo nekaltas būdas įrodyti savo teisybei. Ar aš pasielgiau kaip šiknius?
McDonald'sbulvytėsnesveika mityba
