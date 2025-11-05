Išgirdusi, kokį vardą davė anūkei, močiutė net persimainė – maldauja jį pakeisti

26-erių moteris „Reddit“ rašė: „Ką tik pagimdžiau dukrą Anabelę. Vardo iš anksto neskelbiau, nes praeityje vienas šeimos narys „pavogė“ mūsų išsirinktą vardą ir kilo daug dramų. Mama labai norėjo žinoti, bet aš buvau pasiryžusi laikyti paslaptyje.
Tėvai buvo kartu gimdymo metu, ir kai atėjo metas pasirašyti gimimo liudijimą, mama švelniai paklausė vardo. Pasakiau – Anabelė. Mamos veidas išbalo, o tėtis atrodė ne per daugiausia patenkintas, nors garsiai pasakė, kad vardas gražus. Mama po kelių minučių išėjo, sakydama, kad pasijuto blogai. Ji žadėjo užsukti po kelių dienų padėti su kūdikiu.
Tačiau po to mama beveik nebendravo. Mes anksčiau kalbėdavomės kasdien. Mane labai sutrikdė tas staigus pasikeitimas.“
Sutrikusi ji pasikvietė seserį Emily, kuri vis dar gyvena kartu su tėvais, tikėdamasi sužinoti tiesą. Sesuo galiausiai paaiškino: „Ji išgirdo, kaip tėvai ginčijosi, nes prieš maždaug dešimt metų tėtis turėjo romaną su bendradarbe, vardu Annabelle.“
Motina, sužinojusi dukros pasirinkimą, paniro į senus prisiminimus ir nustojo kalbėti su vyru. Neilgai trukus pasirodė ir tėvas, prašydamas pakeisti vaiko vardą. Moteris paklausė, kodėl, tikėdamasi išgirsti tiesą. Jis prisipažino dėl praeities neištikimybės ir maldavo, nes esą mama buvo ant išsikraustymo slenksčio, rašė „Mirror“.
Tačiau dukros vardą jauna mama rinkosi dėl visai kitos priežasties – tai jos vyro močiutės vardas, kuris šeimai labai brangus. Ji atsisakė jį keisti: „Pasakiau, kad ne. Vardas mums su vyru labai svarbus.“
Tėvas supyko ir pradėjo kelti balsą, bet sesuo jį staigiai sustabdė ir išvarė lauk: „Ji pasakė, kad jis neturi teisės manęs dėl jo paties klaidų įvaryti į stresą.“
Moteris prisipažįsta pasimetusi: „Aš nekeisiu savo kūdikio vardo, bet jaučiu, kad tai plėšo šeimą. Ką man daryti?“
Po įrašu užvirė diskusijos. Vieni komentavo: „Tu neklysti, bet pasiruošk – daugiausia smūgių teks atlaikyti tavo dukrai.“
Kiti sakė: „Jos močiutė visą gyvenimą gali jausti vaikui nuoskaudą. Ar esi pasiruošusi tai priimti?“
Treti siūlė pagalvoti pragmatiškai: „Tu teisi, bet ar tikrai verta taip sužeisti mamą vien dėl vardo? Net jei tėtį iš šitos istorijos išbrauktume, tavo mamai bus skaudu kiekvieną kartą jį išgirdus. Ar to tikrai nori?“