Jauna moteris miega su vedusiais vyrais ir nesijaučia dėl to blogai: „Jų žmonos turi problemų“

Raudonplaukė Brisbeno gyventoja, save vadinanti „pilnos paslaugos sekso darbuotoja“, „TikTok“ atsakė į sekėjų klausimą, ar nebijanti, kad į duris vieną dieną pasibels įpykusios žmonos. Lillith tvirtina, kad per trejus su puse darbo metų to nebuvo nė karto.
„Kas blogiausia gali nutikti? Piktas žinutės gabalėlis?“ – šaipėsi ji ir pridūrė, kad tokių komentarų kasdien sulaukia iš nepažįstamųjų, kurie ją puola vien už tai, kad ji egzistuoja internete.
Moteris tikina nesijaučianti už nieką atsakinga: „Aš tų vyrų nevedžiau. Aš nedaviau jokių įžadų. Aš esu paslaugos teikėja. Jei kažkieno vyras randa mano puslapį, pats parašo, sumoka už susitikimą ir ateina – tai yra jo veiksmai, ne mano.“
Lillith piktinasi, kad daugelis žmonų „kerštą nukreipia ne ten, kur reikia“, ir ragina pirmiausia pažvelgti į savo santykius, o ne persekioti „kitą moterį“. Pasak jos, ji tik dirba darbą, iš kurio pragyvena.
Moralinės dilemos sekėjų reakcijose – įprasta tema. Vieni palaiko Lillith, sakydami, kad ji tiesiog teikia paslaugą. Kiti pasmerkė jos veiklą ir vadino „amoralia“. Tačiau pati moteris tik gūžčioja pečiais: „Aš niekam nieko neskolinga.“
Jos vaizdo įrašas „TikTok“ per trumpą laiką peržiūrėtas daugiau kaip 48 tūkst. kartų ir sulaukė šimtų komentarų.
26 metų Australijoje gyvenanti Lillith Lodge socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą po to, kai atvirai pripažino, kad užsidirba miegodama su vedusiais vyrais. Kaip rašo „The Sun“, ji teigia nejaučianti jokios kaltės net tuo atveju, jei apie tai sužinotų klientų žmonos.
