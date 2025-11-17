Vaikino išrinktoji sukėlė tikrą apkalbų audrą: kraipo galvas net nepažįstami

Izajas susipažino su Jarelise, kai abu dar mokėsi mokykloje, o prieš pusantrų metų jie tapo pora. Jis labai džiaugėsi, kai jo mergina ir mylima mama, su kuria jis itin artimas, iškart susibičiuliavo – jos net viena kitą vadina „dukra“ ir „vyresniąja sese“.
Tačiau kai jos pradėjo dalintis „mielais“ vaizdo įrašais ir nuotraukomis, kuriose abi apsirengusios panašiai, internete kilo banga neapykantos – Izajų ėmė kaltinti, kad jis turi Freudo teorijos vadinamąjį „mamos kompleksą“.
Nepaisant to, ryžtinga ir stipri mama atsisakė pasiduoti interneto piktavaliams. Dabar jaunajai porelei – po 20 metų, tačiau jie vienas kitą pažįsta nuo vienuolikos. Izajus su mama Zašija palaiko labai šiltus, artimus santykius – ji nuo 2012 m. kuria turinį internete.
Izajus pasakojo laidai „Love Don’t Judge“, kad kai Jarelise pirmą kartą susitiko su jo mama, jos akimirksniu rado bendrą kalbą ir nuo tada labai suartėjo. Pasak Zašijos, jos sūnaus mergina dabar jai tarsi dukra, o jų charakteriai – labai panašūs. Ji apibūdina abi kaip tipiškas Majamio latinas – „garsias ir pašėlusias“.
Tačiau viskas pakrypo ne į gera, kai jos pirmą kartą paviešino įrašą, kuriame buvo apsirengusios vienodai. Įrašas tapo virusinis – bet dėl ne pačių geriausių priežasčių. Nors moterys manė, kad jų klipas „mielas“, komentarai buvo žiaurūs. Vienas žmogus rašė: „Šitas vaikinas tikrai turi keistų emocinių problemų, susijusių su mama.“
Izajus sako, kad jam keista girdėti tokius kaltinimus, esą jis renkasi merginą, panašią į mamą, ir nesupranta, kodėl žmonės taip negatyviai vertina jo santykius.
Tuo metu Zašija laikosi tvirtai ir sako, kad jei tai būtų mergina, išsirinkusi vaikiną, panašų į savo tėvą, reakcija būtų visai kitokia.
„Kai mergina turi gerą tėvo pavyzdį gyvenime ir vėliau ieško vyro, panašaus į jį, nes jis buvo geras tėvas, geras žmogus – tai laikoma normalu, – sako ji. – Bet kai mama yra gera mama – mylinti, rūpestinga, atjaučianti – ir jos sūnus ieško moters, turinčios tas pačias savybes, staiga tai tampa „keista“.
Izajus pažymi, kad dažnai būna priešingai – tėvai nemėgsta savo vaikų partnerių ir stumia juos tolyn, užuot džiaugęsi darnia šeima, kaip jų atveju.
„Jei kas nors sako, kad turiu emocinių problemų, susijusių su mama, man atrodo, kad tiesiog tas žmogus nemyli savo mamos, – sako jis. – Stengiuosi neimti komentarų į širdį, nes žinau, kokie mūsų santykiai su mama ir su mergina. Už kiekvieną neigiamą komentarą sulaukiame dešimties gerų, tad ačiū visiems.“
Mama Zašija sako, kad jų šeimoje kiekvienas jaučiasi saugiai bei gali kalbėti apie viską. Ji stengiasi patarti sūnui ir jo merginai, tikėdamasi, kad jų santykiai išliks stiprūs ir ilgalaikiai, rašo „Mirror“.
O Izajus sako turintis tik vieną norą – kad jie visi toliau gyventų taip, kaip dabar, ir kad niekas jų nepakeistų.