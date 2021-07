Pasiskiepyti į Ukmergę atvykusi pora sukėlė sumaištį – teko įsikišti net pašaliniam lankytojui

Nuo pradžių: balandžio mėnesį su vyru pasiskiepijome pirma „AstraZeneca“ vakcinos doze. Vyrui buvo atlikta operacija, norime nuvykti į sanatoriją, tad panorome pilnai vakcinuotis.

Pirmadienį atvažiavome į vakcinacijos centrą pagal viešą informaciją žinodami, kad galime pasiankstinti skiepijimą antrąja doze.

Nuvažiavome tuo tikslu į Ukmergės vakcinacijos centrą. Paaiškinome, ko atvykę ir momentaliai buvome stumiami lauk. Sako: „Eikit namo, mes čia nieko nežinome, tokių dalykų nesprendžiame, jūs čia ne vietoje...“

Ten dirbančios moterys buvo be jokių skiriamųjų ženklų. Be pavardžių. Be kortelių. Žmonės elgiasi tarsi būtų gatvėje. Neparodė jokio noro spręsti problemą.

Tos moterėlės tarpusavyje kalbėjosi, bet į mus nekreipė dėmesio, negalėjome gauti jokios informacijos. Tik liepė skambinti trumpuoju telefono numeriu.

Paskambinome, o ten irgi sėdi mergaitė, kuri tik kalba šablonu. Vakcinacijos centre labai familiarūs santykiai. Nėra jokio pojūčio, kad lankaisi valstybinėje institucijoje. Galiausiai į jokius mūsų klausimus ten neatsakė.

Vietoj to, kad kažkas problemą spręstų, už trijų kėdžių sėdi to vakcinavimo centro viršininkės, kurios nesiteikia nė pasikelti.

Mes su vyru jau pakeltais tonais su jomis kalbėjomės. Gi turime mobiliuosius telefonus, prašėme pagalbos problemą išspręsti. Čia vietoje atšaukti registraciją ir pasiskiepyti.

Toks jausmas, kad sabotuoja žmonės visą vakcinavimo procesą. Neatrodo, kad jie būtų solidarūs ir suinteresuoti, kad žmonės pasiskiepytų. Daugiau nei baisu.

Laimei pamatė vyriukas, kaip mes vargstame. Jis sako, eikite per elektroninius valdžios vartus, parodė mums kaip galima prisijungti per elektroninę sistemą – atšaukti turimą registraciją vakcinacijai ir iš naujo prisiregistruoti tame pačiame Ukmergės vakcinacijos centre.

Tai įvykdėme tą visą begalinį biurokratinį mechanizmą ir pasiskiepijome. Bet pikta dėl to, ką pamatėme sistemoje – laisvų vakcinacijos vietų galybė, o žmonių taigi nulis.

Matėsi, kad Ukmergės vakcinacijos centras vakcinų turi ir gali mus iš karto paskiepyti, bet jų žmonės nepajudino nė piršto, kad mums padėtų.

O žmonių taigi nulis. Saulė kepina, aikštė tuščia. Tos moterėlės dykinėja, kavutės vaikščioja. Bet apie kažkokią vykdomą rimtą užduotį ten nė kalbos nėra. Visiškai nepanašu į tai.

Jeigu nebūtume tokie atkaklūs, būtume seniausiai parvažiavę namo ir neaišku, ką darę.

Baisu, aiškino mums, kad atvykome ne tuo adresu, o galiausiai įrodėme, kodėl atvažiavome ir gavome skiepą.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, atsakydama į užklausą dėl Rūtos situacijos, pateikė savo versiją:

„Dėl informacijos, kuri yra pateikiama viešoje erdvėje valstybės mastu apie vakcinavimą, negalime prisiimti maksimalios atsakomybės už jos turinį, nes tai yra transliuojama Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimu. Informacija, kuri pateikta mūsų savivaldybės tinklapyje aiškiai nurodo, kad būtina atšaukti paskirtą vakcinaciją ir tik tuomet registruotis pageidaujamoje savivaldybėje, norimama vakcina.

Atšaukti vizitą, perkelti jo datą ar registruotis iš naujo galima per registracijos sistemą: https://vakcina.myhybridlab.com/selfregister/vaccine (naudojantis savo el. bankininkyste) šį procesą galima padaryti likus 7 dienoms iki numatytos vakcinavimo dienos. Vakcinavimo atšaukimą ar datos pakeitimą gali atlikti tik pats asmuo, nei vienas vakcinavimo centras paskirto žmogaus vakcinacijos laiko atšauki negali ir neturi teisės.

Esant išskirtiniams atvejams, kai dėl svarbių priežasčių skiepą reikia paankstinti skubiai, tačiau nėra galimybės revakcinacijos laiko pakeisti pačiam, galima kreiptis el. paštu keiciuskiepa@poliklinika.lt arba tel. nr. +370 65666010 (darbo dienomis 9:00–12:00).

Atliepiant pilietės išsakytus priekaištus dėl vakcinavimo centro darbuotojų nekompetencijos, aplaidaus darbo ir nemalonaus bendravimo galime patikinti, kad su piliečiais buvo kalbama taktiškai ir geranoriškai siekiant išsiaiškinant situaciją. Jie buvo informuoti, kad norint vakcinuotis mūsų vakcinavimo centre reikia atšaukti savo registracijas kituose miestuose, tam padaryti buvo pasiūlytas mūsų centro kompiuteris.

Tačiau pilietė buvo labai susierzinusi, pikta ir nesiklausė, kas jai sakoma. Visą bendravimo laikotarpį kalbėjo pakeltu tonu, pertraukinėjo vakcinavimo centro personalą neleisdama paaiškinti ką reikia daryti norint gauti vakciną mūsų centre, ji tik nuolatos kartojo: „nereikia manęs moralizuoti, visi jūs vienodai čia šablonu šnekate“.

Su moterimi taip pat susisiekė Ukmergės rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, laikinai vykdanti savivaldybės gydytojos funkcija, siekiant išspręsti susidariusią situaciją, išklausė piliečių nepasitenkinimą, destruktyvią informaciją apie darbuotojus ir visą vakcinavimo sistemą, pilietei buvo siūlyta pagalba atšaukiant savo vakcinavimą, tačiau pokalbio metu ji buvo labai kategoriška, informacijai priėmė negatyviai, nepasibaigus pokalbiui pilietė padėjo telefono ragelį.

Dėka atsitiktinio vakcinavimo centro lankytojo, kuris atvyko su ta pačia problema, kuomet negalėjome jo vakcinuoti, nes jam taip pat antra vakcinos dozė buvo paskirta ne Ukmergės vakcinavimo centre padėjo išspęsti šią nemalonę situaciją.

Vakcinavimo centro personalas informavo jaunuolį, kad reikia atšaukti savo registraciją ir tik tuomet galės vakcinuoti, asmuo be jokių papildomų problemų ar nusiskundimų pasinaudojo mūsų vakcinavimo centro kompiuteriu ir atsišaukė savo registraciją (jaunuolis iš karto buvo vakcinuotas).

Vakcinacijos centro personalas paprašė jaunuolio pagalbos dėl piliečių, kurie vis dar liedami nepasitenkinimą ant visų ir visos sistemos sėdėjo vakcinavimo centro patalpose. Jaunuoliu priėjus prie piliečių poros ir pasiūlius pagalbą jie galiausiai sutiko prisėsti prie vakcinavimo centro kompiuterio ir atšaukti savo vakcinaciją. Atšaukus vakcinaciją, piliečiai iš karto buvo vakcinuoti mūsų centre antra vakcinos doze.

Norime pabrėžti, kad galimybė paankstinti antro skiepo laiką yra ribota, nes rinktis galima tik iš registracijos sistemoje esančių laisvų talonėlių, t. y. jei liks laisvų vakcinų iš numatytų skirti pirmai dozei. Galima rinktis iš vakcinacijos registracijos sistemoje pateikiamų laisvų laikų artimiausioms 7 dienoms.

Jeigu tinkamos vakcinos arba patogaus laiko sistemoje nėra, galima bandyti registruotis vėliau arba ieškoti vakcinacijai tinkamo laiko pasirinkimo kitoje savivaldybėje“, – teigiama Ukmergės rajono savivaldybės administracijos komentare.

