Išsigandau išgirdusi, kiek mano vaikams ta šventė kainuos... 50 eurų vienam vaikui! Kito vaiko šventei – 45 eurai.

Suprantu, kad už tą sumą bus perkamos kažkokios dovanėlės mažiesiems ir auklėtojoms, patiektos kažkokios vaišės. Į tą sumą įskaičiuojamas ir honoraras Kalėdų seneliui, kuris, žinokit, man atėmė žadą.

Už kalėdinį žiburėlį viena grupė Kalėdų seneliui sumokės 200 eurų!

Darželio bendruomenei ir kitiems tėvams viskas ok, bet, mano nuomone, tokia suma už šventę tikrai neadekvati... Juk ne abiturientų išleistuvės čia?

Turiu du darželinukus vaikus, ir kalėdinei šventei išleisti teks 100 eurų, o pačiai net nepamatyti, ką ten vaikams per programą surengė, kokias vaišes patiekė už tokią sumą (dėl pandemijos tėvai į darželį neįleidžiami)!

Aišku, kad sumokėjau aš pinigus, vėjų nekėliau, kad po to vaikų neišskirtų. Be to, mokėti reikia net ir tokiu atveju, jei vaikas į šventę neatvyktų... Dovanėlė būtų perduota vėliau, o jei dėl ligos neatvyktum, pats kaltas, kad susirgai.

Gaila tik, kad tiek sumokėjus darželyje už žiburėlį, nežinia, ar užteks Kalėdų seneliui nupirkti dovanoms po eglute namuose?

Sakykit, kieno vaikai lanko darželius. Kiek šiais metais kainuos jūsų vaiko kalėdinis žiburėlis? Ar jums tokios sumos atrodo normalios? Ar be reikalo aš keliu bangas?

