Po savaitgalį vykusio maratono vilnietis pasišlykštėjo bėgikų elgesiu: „Savo akimis negalėjau patikėti“

„Sekmadienį sostinėje vyko Vilniaus maratonas, tik šįkart apie jo tamsiąją pusę. Ar tikrai neįmanoma turėti geresnį, tvarkingesnį vaizdą nei tą, kurį teko matyti? Ne vienas bėgęs ar ėjęs mieste matė kalnus numestų puodelių.
Taip, žmonės skuba, juk bėga, bet ne tiek, kad iki šiukšliadėžės nebūtų įmanoma nubėgti, kurios buvo ne tik pakeliui, bet ir neperpildytos. Net sustojau pasižiūrėti, nes savo akimis negalėjau patikėti, kad žmonės, išgėrę vandenį, puodelius tiesiog meta po kojomis ar net į vandenį.
Tuo tarpu Estijoje, Taline, vykusiame bėgime dalyvavusi vilnietė Simona man pasakojo, kad nieko panašaus neteko matyti, nes puodeliai buvo daugkartiniai, surinkimo vietos aiškios.
Tai kas čia skyrėsi, bėgikų mentalitetas? Įdomu, ką organizatoriai Vilniuje apie tai mano“, – klausimą kėlė vilnietis.
Naujienų portalas Lrytas dėl šios situacijos kreipėsi į „Swedbank Vilniaus maratonas“ organizatorius. Jie teigė manantys, kad bėgikai taip elgėsi neturėdami jokių blogų ketinimų, bei patikino, kad renginį organizuojanti komanda deda visas pastangas, kad maratono teritorija visada būtų tvarkinga.
„Kiekvienoje vandens stotelėje buvo įrengti specialūs konteineriai, o jų tvarkymu nuolat rūpinosi savanoriai. Jie prižiūrėjo, kad bėgikai turėtų galimybę patogiai atsigaivinti, o stotelės būtų kuo greičiau sutvarkytos tiek renginio metu, tiek iš karto jam pasibaigus.
Maratonų praktikoje visame pasaulyje dažnai matome, kad dalyviai bėgdami numeta puodelius ant žemės, tai daroma ne iš neatsakingumo, bet dėl tempo ir patogumo.
Bėgikui ne visada įmanoma tiksliai pataikyti į šiukšliadėžę, todėl būtent tam yra skirta 12–15 savanorių komanda, kuri nuolat surenka puodelius ir palaiko tvarką trasoje. Tai matoma ir vaizdo medžiagoje, pačioje pabaigoje.
Kaip renginio organizatoriai nuolat ieškome sprendimų, kaip mažinti plastikinės taros naudojimą bei įdiegti tvaresnes alternatyvas“, – rašoma organizatorių atsakyme.
MaratonasVilniaus maratonasSwedbank
Rodyti daugiau žymių