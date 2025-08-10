Kaunietė negali nei nusiprausti, nei valgyt pasidaryti: „Vandens būklė tokia tragiška“

„Šiaurės pr. grįžus iš darbo ir praėjus ne valandai ir ne dviem, vandens būklė tokia tragiška, kad nei nusiprausti nei valgyti padaryti“, – trečiadienį apie 19 val. rašė su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekusi Eigulių gyventoja.
Ji pasidalijo ir nuotraukomis, kur matomas iš čiaupo bėgantis drumzlinas vanduo. Pažymima, jog nemalonus vaizdas fiksuotas Šiaurės pr. 13-tame name.
Susisiekus su už vandens tiekimą Kauno mieste atsakinga bendrove „Kauno vandenys“, komunikacijos specialistė nurodė, jog minimu adresu tą pačią dieną buvo vykdomi vandens apskaitos mazgo permontavimo darbai, tad vandens tiekimas vykdant darbus buvo laikinai sustabdytas.
„Pažymime, kad vandens drumstumas po rekonstrukcijos ar avarijų likvidavimo darbų tinkluose, sustabdžius ir atnaujinus vandens tiekimą senuose vandentiekio tinkluose, yra gana dažnas ir neišvengiamas reiškinys.
Drumstas vanduo gyventojams nėra pavojingas, tačiau naudoti jį gali būti nemalonu. Drumstą vandenį sudaro mikroelementai ir mineralai: geležis, manganas, kalcis, magnis, kurie nėra pavojingi žmogaus sveikatai ar gyvybei, tačiau yra labai nepatrauklios išvaizdos. Tokį vandenį rekomenduojame gerti tik virintą“, – situaciją pakomentavo bendrovės atstovė.
Nurodoma ir tai, jog gyventojai apie vykdomus planinius darbus yra nuolat informuojami bendrovės interneto svetainės skiltyje „Informacija apie planinius darbus“.
„Atsiprašome gyventojų už laikinus nepatogumus“, – dalijosi „Kauno vandenys“.