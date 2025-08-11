Žinios, kurios šviečia.
Drama Palangoje: dvidešimtmetei vilnietei atostogos vos nesibaigė tragiškai

2025 m. rugpjūčio 11 d. 13:19
Lrytas.lt
Sekmadienio vakarą apie 17.30 val. jūroje besimaudžiusiai dvidešimtmetei merginai netikėtai sutriko sveikata. Tik pilietiškų žmonių neabejingumas padėjo išgelbėti gyvybę.
Palangos meras Šarūnas Vaitkus pasidalino nuoširdžia padėka kiekvienam, kas neliko abejingas.
„Norėčiau iš visos širdies padėkoti visiems pilietiškiems žmonėms, kurie vakar, nepaisydami pavojingų jūros sąlygų, neliko abejingi ir skubėjo į pagalbą vandenyje blogai pasijutusiai merginai.
Kaip šįryt informavo gelbėtojai, incidentas įvyko vakar apie 17.30 val. paplūdimyje tarp Mėlynosios vėliavos ir „Žuvėdros“. Keliolika metrų nuo kranto besimaudančiai dvidešimtmetei merginai iš Vilniaus netikėtai sutriko sveikata ir savarankiškai pasiekti krantą jai jau buvo sudėtinga.
Į pagalbą merginai puolė tiek krante buvę šeimos nariai, tiek aplinkiniai žmonės – atsitiktiniai poilsiautojai, kurie parodė išskirtinį pilietiškumą ir žmogišką atjautą. Iškviesti gelbėtojai taip pat nedelsiant atvyko į įvykio vietą. Kartu su pilietiškais pagalbininkais sunegalavusi mergina jau buvo pasiekusi krantą, žmonėms prilaikant jai pavyko išbristi. Poilsiautoja paaiškino, kas nutiko, ir atsisakė medikų pagalbos.
Dar kartą reiškiu nuoširdžią padėką kiekvienam, kuris neliko abejingas.
Tokie veiksmai atspindi tikrąją bendruomeniškumo ir atsakomybės dvasią. Tai – tikroji, pilietiška Lietuva.
Linkiu visiems saugių likusių vasaros dienų ir primenu: būkime dėmesingi vieni kitiems, nes kiekvienas iš mūsų gali būti svarbus kito žmogaus gyvenime.
Ir saugokime savo sveikatą!“ – rašė Š.Vaitkus.
skęstančiųjų gelbėjimasPalangamaudynės jūroje
