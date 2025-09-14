Užsienietį Vilniuje pribloškė dar neregėtas kapas: negalėjo susilaikyti nenufotografavęs

Socialiniame tinkle „Reddit“ žmogus netgi parašė užklausą prašydamas apie čia palaidotą asmenį papasakoti plačiau.
„Vaikščiojau vienose Vilniaus kapinėse ir priėjau prie didžiulės kapavietės – tikriausiai tai pats didžiausias kapas kapinėse. Labai susidomėjau, kas tie žmonės buvo. Bandžiau ieškoti jų vardų „Google“, bet nieko neradau. Gal žinote ką nors apie juos?“, – socialiniame tinkle vietinių klausė užsienietis.
Prie šio įrašo pasirodė daug komentarų apie tai, kas šioje vietoje atgulė amžino poilsio.
Komentaruose žmonės rašė, kad tai romo kapas. Kiti rašė, kad palaidotasis galimai buvo žinomas dėl kriminalinės praeities.
„Mano mergina pardavinėja paminklus. Ji sakė, kad šis turėjo kainuoti bent 20 tūkst. eurų, tikriausiai dar daugiau“, – rašė kitas komentatorius.
Jam antrino ir kiti komentatoriai apie tai, kad romų tautybės žmonės savo artimiesiems dažnai stato pompastiškas kapavietes.
„Pažįstu šią kapavietę, labai dažnai pro ją praeinu. Vilniaus miesto (Sudervės) kapinės. Kapavietės vieta“, – rašė komentatorius.
Komentaruose taip pat buvo aptarinėjami ne tik romų tautybės žmonių statomi antkapiai, bet ir gedėjimo tradicijos.
„Romų Vėlinių šventimo būdas taip pat įdomus. Jie rengia tikras puotas su gyva muzika, maistu ir alkoholiu prie artimųjų kapų. Niekas neliūdi. Kai kurios tokios šventės gali baigtis policijos įsikišimu“, – rašė komentatorius.