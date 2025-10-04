Lrytas Premium prenumerata tik
Internete – Vilniuje partrenktos 11-metės šeimos pagalbos prašymas: to nelinki niekam

2025 m. spalio 4 d. 12:55
Lrytas.lt
Vilniuje penktadienio popietę įvyko skaudi nelaimė – dviratininkas partrenkė 11-metę mergaitę ir pasišalino iš įvykio vietos. Nukentėjusios nepilnametės tėvai prašo visuomenės pagalbos. 
Apie šį incidentą socialiniuose tinkluose pranešė mergaitės tėtis D. Einars.
„DĖMESIO! Šiandien, 2025–10–03, apie 13–14 val. mūsų dukrą partrenkė dviratininkas ir iš įvykio vietos pasišalino. Įvykis įvyko nuokalnėje, netoli gyvūnėlių kapinių, einant žemyn nuokalne (nuo televizijos bokšto link Sausio 13-osios progimnazijos).
Dviratininkas labai dideliu greičiu leidosi nuokalne ir partrenkė 11 metų mergaitę (kartu ėjusi draugė nenukentėjo tik per plauką, bet patyrė didžiulį šoką).
Smūgis buvo toks stiprus, jog mergaitė parblokšta trenkėsi galva į žemę ir slydo net kelis metrus. Lūžęs dilbis, stiprus galvos sutrenkimas, taip pat dideli ir ryškūs nubrozdinimai veido srityje.
Dviratininkas skubiai pasišalino ir sugebėjo tik išlementi: „Skambinkit tėvams“. Labai prašome, jei kas nors matėte šį įvykį, susisiekite su manimi“, – dalijosi D.Einars.
Naujienų portalas Lrytas susisiekė su nukentėjusios mergaitės tėčiu. Šeima šiuo metu išgyvena sunkią nežinią – dukra patyrė rimtų sužalojimų, o kaltininkas kol kas nėra surastas.
„Policija šiuo metu atlieka tyrimą, bet konkrečiau kažko nėra nustatyta. Dukrai nustatytas lūžęs dilbis ir daugybiniai kūno sumušimai.
Veidas stipriai nubrozdintas, lūpos sutinusios. Emociškai dar tikrai nėra atsigavus po įvykio“, – sakė D.Einars.
Šeimos prašymas jau paplito socialiniuose tinkluose. Visi, turintys bet kokios informacijos apie šį įvykį, raginami nelikti abejingais.
