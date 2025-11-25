Eglės įžiebimas džiaugsmą atnešė ne visiems kauniečiams: pasijuto kaip šunys

Deja, šventė džiaugsmą atnešė ne visiems.
Su naujienų portalu „Kas vyksta Kaune“ susisiekė renginio organizavimu pasipiktinusi Senamiesčio gyventoja. Jos teigimu, eglutės įžiebimo šventės metu, gyventojai negalėjo pasiekti savo namų.
„Sveiki, būtų labai malonu, jei jūsų portalas galėtų pasiteirauti Kauno savivaldybės, kodėl dėl bendros pramogos Kauno Senamiesčio gyventojai yra priversti kaip benamiai šunys laukti prie užtvarų, kol galės grįžti namo.
Dėl eglės įžiebimo gyvenantys senamiestyje nėra leidžiami pravažiuoti net iki savo namų, kiemų“, – piktinosi kaunietė.
Kaip tikino skaitytoja, gyventojai buvo priversti automobilius palikti mokamose zonose.
„Esame priversti palikinėti automobilius gatvėje ir mokėti už stovėjimą. Ar tai yra normalu? Įdomu, kokie įstatymai šiuo klausimu, kai dėl pramogos ribojama prieiga prie savo namų?“, – teiravosi Senamiesčio gyventoja.
Ribojimai – dėl didelių žmonių srautų ir saugumo užtikrinimo
Komentuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė „Bendraukime“ pateiktame komentare rašė, kad šeštadienį Kauno rotušėje vykusi Kalėdų eglutės įžiebimo šventė – tradicinis ir kasmet tūkstančius žmonių pritraukiantis renginys.
„Dėl itin didelių žmonių srautų ir saugumo užtikrinimo, Senamiesčio gatvėse buvo taikomi iš anksto suplanuoti ribojimai. Apie juos plačiai informuota oficialiais savivaldybės kanalais, žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose – viešintos patekimo ir išvykimo schemos, numatyti keli alternatyvūs maršrutai gyventojams.
Gyventojų ir renginio dalyvių saugumas tokio masto renginiuose yra pagrindinis prioritetas. Kai žmonių srautai pasiekia maksimalų intensyvumą, tam tikrose vietose patekimas į Rotušės aikštę ar aplinkines gatves laikinai ribojamas, siekiant išvengti pavojingos spūsties. Net ir formaliai leidus eismą, esant didelei miniai, fiziškai neįmanoma automobiliu pasiekti kai kurių kiemų – tai susiję su realiomis vietos sąlygomis, o ne geranoriškumo stoka.
Visi ribojimai ir srautų valdymo sprendimai derinami su policija ir kitomis atsakingomis institucijomis, laikantis galiojančių teisės aktų. Renginio organizatoriai kartu su savivaldybe iš anksto numato alternatyvias galimybes Senamiesčio gyventojams privažiuoti, kiek tai leidžia faktinės renginio aplinkybės“, – komentavo Kauno miesto savivaldybės atstovė.