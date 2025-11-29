Keistą garsą įrašęs kaunietis: galvojau sprogsiu su visais garažais

„Gal įtariat nuo ko čia tokie garsai šiluminėje elektrinėje? Jau galvojau sprogsiu su visais garažais“, – ketvirtadienį 21.5 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė skaitytojas.
Kaunietis pasidalijo ir vaizdo įrašu, kuris užfiksuotas V. Krėvės prospekto garažų masyvuose.
Keistais garsais ketvirtadienio vakarą skundėsi ir dar viena moteris.
„Kas vyksta Kaune?
Iš kur toks keistas garsas už lango?“ – rašė vietos nepatikslinusi kaunietė.
Dėl šios situacijos portalas „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi į Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) atstovus. Aiškėja, kad vyko suplanuotas patikrinimas.
„Ketvirtadienį vyko kartą metuose atliekamas Kauno elektrinės elektros energijos įrenginių prieinamumo paslaugos atitikties bandymas pagal Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės AB „Litgrid“ patvirtintą bandymo programą“, – trumpai komentavo KTE atstovai.