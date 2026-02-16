Per Valentino dieną pamatytas vaizdelis prekybos centro aikštelėje privertė pakelti antakį

Socialiniame tinkle plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Valentino dieną Kauno „Akropolyje“ vienas vairuotojas pasistatė automobilį ant sukastos sustumtos krūvos.
„Kai meilės dieną esi pasiruošęs bet kam ir niekas tavęs negali sustabdyti“, – socialiniame tinkle video pasidalino Stogiukas.lt.
Video autoriai pasakojo, kaip prekybos centre vietų neradę vairuotojai demonstruoja ne tik išmonę, bet ir sudėtingus parkavimo triukus.
„Atvažiavome į „Akropolį“, visos vietos užimtos, nebent vairuoji tokį aparatą“, – rašė jie.
Komentaruose žmonės juokavo, kaip žmonės turėjo išlipti iš taip pastatyto automobilio.
„Čia gal pasikeist ratą žmogus norėjo“, – rašė vienas komentatorius.
„Kaip mergikė išlipo. Užjaučiu jos batelius...“ – rašė kitas.
Dar vienas komentatorius pastebėjo, kodėl po stogu esančioje prekybos centro aikštelėje tiek daug sniego.
„Įdomu, koks gudrutis sukasė sniegą į parkavimo vietą. Logiška, jei tai parkavimo vieta, tai jis ir prisiparkavo“, – rašė komentatorius.
„Kai prekybcentras nesugeba susitvarkyti parkavimo aikštelės“, – stebėjosi kitas.
Sniegas sustumtas laikinai
Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė patvirtino, kad taip pastatytas automobilis iš tiesų buvo, tačiau jau yra patrauktas.
„Žiemos metu parkinge valant sniegą, jis laikinai sustumiamas, kad kuo daugiau vietų lankytojams būtų patogios naudoti.
Norime paprašyti vairuotojų sąmoningumo įvertinant kliūtis tokiose vietose automobilių nesistatyti. Automobilis jau patrauktas“, – komentavo Kauno „Akropolio“ valdytoja B. Kuodytė.
Kauno „Akropolis“automobilių statymasstovėjimo aikštelė
