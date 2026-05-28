Netikėtas radinys vilnietį išgąsdino – negalėjo patikėti, kas vyko jo kieme: atsikratė įkalčių

Netikėtas radinys
„Gal žinot, kas čia? Kažkas numetė į mano kiemą. Radau numestą mano kieme, vandentiekio vamzdžiai, viena pusė uždaryta su skylute, apvynioti, tuščiaviduriai, pritvirtinta tampri medžiaga, pririšti „šniūrai“ kaip užkabinimui. Šalia jų buvo ir kažkokie blokeliai elektroniniai“, – „Reddit“ rašė Vilniaus rajone gyvenantis žmogus.
Netrukus jis savo įrašą papildė, kad apie šį radinį jau pranešė policijai.
„Policija viską susirinko, radom daugiau dalykų kieme, tai panašu, kad buvo pas mus nusileidęs balionas, paką susirinko, visa kita paliko, – rašė jis. – Čia tikrai likučiai kontrabandinių balionų, ant vamzdžių dar likę šiek tiek ir pačių balionų“.
Komentatoriai netruko pastebėti, kad šie įrenginiai tikrai primena kontrabandininkų baliono dalis.
„Primena kontrabandininkų baliono dalis – tie du vamzdžiai galimai pilni kontrabandos, o šalia du GPS siųstuvai. Perduok policijai“, – rašė vienas.
„100 proc., čia kontrabandinių balionų liekanos. Šalia du GPS „trackeriai“. Skambink policijai ir neliesk“, – patarė kitas.
„Užvakar susėmė kontrabandininkų gaują su jiems talkinusiais korumpuotais pareigūnais, tai nebepasiima savo įrangos ar atsikratė įkalčių“, – neabejojo dar vienas internautas.
„Ne tik kontrabandinykai, bet dar ir nevalos, nesusirenk savo š...“, – piktinosi kitas.
Liekanos buvo paimtos įvertinimui
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja patvirtino, kad toks įvykis buvo užfiksuotas.
„Gegužės 24 d. apie 14 val. 03 min. buvo gautas pranešimas, kad vyras (gim. 1998 m.) atvykęs savo sklypo teritorijoje (Vilniaus raj.) rado neaiškias liekanas, kurios primena galimai kontrabandinio baliono liekanas.
Pareigūnai reagavo į pranešimą, kuris pasitvirtino – bendradarbiaujant su VSAT prie LR VRM atstovais buvo nuspręsta, jog tai iš tikrųjų galimai kontrabandinio baliono liekanos, kurios buvo paimtos įvertinimui ar jos reikšmingos tyrimui.
Kada tiksliai jos galėjo atsirasti pranešėjo kieme, jis atsakyti negalėjo“, – komentavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos atstovė.
