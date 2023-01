Lietuvis verslininkas atkreipė dėmesį į namus už Kijevo: turime ko pasimokyti iš ukrainiečių

Aliuminio langus, duris bei fasadus tiekiančios „Reynaers Aluminium“ kompanijos atstovas Lietuvoje Linas Kėvelaitis apžvelgė ir atrinko kelis projektus, kurie galėtų būti puikus įkvėpimas, kaip aliuminio ir stiklo konstrukcijos gali suteikti pastatui gyvumo bei funkcionalumo.

Poilsis saloje

Wighto saloje (Jungtinė Karalystė) įsikūręs šiuolaikiškas namas – puiki slėptuvė. Įkvėpti natūralios aplinkos, architektai būstą suprojektavo kaip šeimos poilsio rezidenciją, iš kurios atsiveria nepakartojami vaizdai į Solentą – vandens ruožą, skiriantį salą nuo žemyninės Anglijos dalies. Pagirtina, jog natūralios aplinkos potencialas išnaudojamas maksimaliai.

Kad harmoningai įsilietų į aplinką, vieno aukšto namas apkaltas maumedžiu, o didelis įstiklintas plotas dovanoja skaidrumo jausmą ir atspindžių žaismą. Šis efektas sumažina namo vizualinį poveikį aplinkai ir drauge sukuria įspūdingą šiuolaikinio pastato estetiką.

Žinoma, bene svarbiausias vaidmuo čia tenka langams, kurie sušvelnina vidaus atskirtį nuo išorės. Visame būste sumontuotos „HiFinity“ sistemos su itin plonais aliuminio profiliais, todėl atsiveria puikus vaizdas į Solentą, o į kiekvieną kambarį patenka natūrali šviesa.

Stiklo sienų apsuptyje

Šiaurinėje Brabanto dalyje (Nyderlandai) stovinti antracito spalvos vila – puikus šiuolaikiškumo pavyzdys. Namas paprastas ir elegantiškas. „Barcode Architects“ suprojektavo privačias erdves, daugiausia įrengtas už tamsiai pilkų betoninių sienų. Tačiau neapsigaukite dėl tamsaus fasado: ilga, atvira ir šviesi erdvė sudaro ramų jos centrą, o visa tai – dėl masyvių stiklo fasadų pastato priekyje ir gale.

Aliuminis – neabejotina pastato šerdis. Profiliai ir stiklo skaidrumo lygmuo sukuria dinamiką, supančios aplinkos atspindžių žaismą. O pojūtis, patiriamas namo viduje, nepalyginamas su įprasto būsto konstrukcija: regis, esate atviroje erdvėje, ji tarsi veržiasi į pastatą, tačiau iš tiesų turite sočiai privatumo, esate saugus.

Architekto šeimos baltuolis

Kas labiausiai patraukia akį? Aiškios formos ir būsto mastelis. Šis Rumunijos Buftea mieste tarp miško ir ežero įsikūręs vienaukštis gyvenamasis namas tarsi susilieja su gamta. Didžiuliai langai ne tik pagausina šviesos namuose, bet ir supaprastina migravimą iš vidaus į išorę, bei atvirkščiai.

Namo savininkas architektas Razvanas Oprescu iš „LLOX Architecten“ biuro viską kūrė taip, kad namas patenkintų poreikius ir nevaržytų laisvės. Bendras šeimos būsto plotas – 560 kv. m, iš jų 190 kv. m skirta bendravimui ir poilsiui: svetainei, valgomajam, virtuvei, namų kinui. Pastato ašis – 70 kv. m įstiklintas fasadas, iš kurio atsiveria vaizdas į ežerą iš bet kurios šios zonos erdvės.

Viename lygyje išdėstytos namo erdvės yra lengvai pasiekiamos, tačiau tuo pat metu užtikrinamas privatumas. Ypatingas dizaino elementas – stogo terasa.

Modernus poilsis užmiestyje

Gerokai už Kijevo centro (Ukraina) vaizdingoje gyvenvietėje prie Dniepro pastatyti trys privatūs vienaukščiai namai – 3L. Kiekvienas jų turi uždarą teritoriją, atskirą poilsio zoną ir baseiną. Šiuolaikinio gyvenimo užmiesčio name reikalavimai turėjo įtakos kūrybiškam projekto sprendimui. Būstas užtikrina tiek dinamišką gyvenimo pulso pajautimą, tiek ir galimybę pabėgti nuo išorinio pasaulio į savo ramybės uostą.

Namas suprojektuotas laikantis modernizmo principo „mažiau reiškia daugiau“, kuris šiandien vėl tampa aktualus. Gyvenamasis būstas skirtas 2–3 vaikus auginančiai šeimai, todėl planuodami miegamųjų, bendrųjų erdvių, vonios kambarių, pagalbinių patalpų skaičių, architektai priėjo prie išvados, kad optimalus namo plotas turėtų būti 300 kv. m.

Japoniško minimalizmo inspiruotas natūralių medžiagų parinkimas derinyje su itališku stiliumi, pasižyminčiu prabangiomis interjero detalėmis, leido pasiekti įdomų rezultatą. Pastato geometriją galima atsekti viduje, o kiekvieną sprendimą – logiškai pagrįsti.

Projekto autoriai susidūrė su dviem iššūkiais: pirma, reikėjo parinkti langus ir duris kuo siauresniais profiliais, kad šie būtų beveik nematomi, o antra, parodyti interjero spalvas ir formas, kad šios būtų matomos ir sukurtų estetišką vaizdą tiek būnant viduje, tiek žvelgiant į pastatą iš lauko. Visa tai padėjo išpildyti tinkamai parinktos „MasterLine 8“ langų ir durų sistemos.

Moderni transformacija

Nyderlanduose, Veghelio mieste, stovintis 7-to dešimtmečio namas prieš penkerius metus patyrė visišką metamorfozę. Pagal „Leenders architects“ architekto Hanso van der Tillaarto projektą kuklus mūrinis namas virto lengva modernistine vila.

Pokyčių imtasi, nes namas neatitiko dabartinių energinių reikalavimų. Buvo pertvarkyta izoliacija, įrengtas grindinis šildymas, apšiltinta senoji tuščiavidurė siena, o fasadai apšiltinti ir apdailinti mūro tinku. Be to, visiškai pertvarkytas stogas. Taigi dabar namas atrodo tarsi visiškai naujas statinys su aukštu tamsiu tūriu viduryje ir iš abiejų pusių baltai tinkuotais „sparnais“.

Galite pastebėti, jog išsikišusi fasado dalis įstiklinta, todėl į namo vidurį patenka daug šviesos. Ji puikiai atskleidžia interjero spalvas, parinktas atsižvelgiant į natūralią gamtos paletę: čia vyrauja balta, pilkai ruda, bambukas.

Slėptuvė vyno krašte

Prabangus, gamtos apsuptas šiuolaikinis namas, pastatytas vynu garsėjančioje Kalifornijoje, yra iš tų architektūros pavyzdžių, kurie darniai įsilieja į aplinką. 325 kv. m pagrindinis gyvenamasis būstas, vienas didelis garažas ir papildomas svečių namas – dizaineriui bei namų savininkui Chadui Overway prireikė dvejų metų, kad savo svajonę paverstų realybe.

Statinys atspindi autoriaus meilę Europos moderniajai architektūrai. Pavyzdžiui, atviros viešosios zonos nuo privačių kambarių skiria nedaug sienų, todėl bendras pojūtis – namas laisvai kvėpuoja, energija „vaikšto“ be kliūčių ir sukuria svetingumo jausmą. Be to, šviesios bronzos spalvos langų ir durų profiliai puikiai atkartoja supančios žalumos spalvinę gamą – vien ko vertas priekinis fasadas ir lauko durys!

Tačiau šis gyvenamasis namas patrauklus ne tik savo išvaizda. Sumontuotos aliuminio sistemos pasižymi puikiomis izoliacinėmis savybėmis, todėl namas atitinka visus jam keliamus energinius reikalavimus. Dieną į erdves priplūsta šviesos, o vėsiomis naktimis būste vis tiek jauku ir šilta.