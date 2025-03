Naujame kvartale ši šeima pasistatė išskirtinį namą: žinojo, ko labiausiai nori

Šio 275 kv. m namo proporcijos buvo paimtos iš supančios aplinkos, o fasado spalvą įkvėpė žemės, ant kurios stovi namas, spalvos. Projektu buvo siekiama supaprastinti pastato formą, atsisakant nereikalingų dekoracijų. Kiekvienas projektavimo proceso metu priimtas sprendimas turi savo pagrindimą.

Įvažiavimas į sklypą įrengtas iš pietų pusės. Centrinėje jo dalyje jau augo vaismedžiai.

„Viską pavyko sėkmingai įgyvendinti bendradarbiaujant su labai sąmoningais ir atvirais namo savininkais, kurie aktyviai dalyvavo visame procese. Šeimininkė taip pat turėjo savo gaires.

Virtuvė, valgomasis ir svetainė turėjo būti erdvūs, atviri vienas kitam, tačiau be nereikalingos erdvės. Be to, virtuvėje turėjo būti langas į gatvę“, – pasakojo architektas Kamil'is Domachowski's.

Pasak jo, namo langai turėjo priminti paveikslus, tačiau be pernelyg didelio įstiklinimo. Šeimininkams buvo labai svarbu, kad būtų įrengtos terasos kaip trys atskiros patalpos, taip pat buvo svarbu, kad šios patalpos neperkaistų. Taigi, laikantis savininkų pateikto gairių sąrašo, šios erdvės tapo namo centru. Ne mažiau svarbus ir šeimos žaidimų kambarys, kuris taip pat atlieka skaityklos funkciją.

Kalbant apie apšvietimo galimybes pro langus, dideli langai, nukreipti į pietus, ne visada yra naudingi namo funkcionavimui. Pastatą lengviau įkaitinti, bet daug sunkiau atvėsinti nuo perkaitimo. Tokiam procesui reikia daug daugiau energijos. Šiame name langai „valdo“ dienos šviesą. Be to, jie tarnauja vaizdams įrėminti – jie orientuoti į viršų, kad būtų matomas dangus, arba į žemę, kad šeimininkai galėtų mėgautis vaizdu į žalumą.

Įėjus į namą, tiesiai priešais yra vonios kambarys. Jis suprojektuotas netradiciškai – jo durys paslėptos laiptų linijoje. „Laiptai, vedantys į viršutinį aukštą, yra integruoti su vonios kambario durimis, taip sukuriant vientisą vaizdą“, – paaiškino architektas.

Svetainėje, visada gerai sutvarkytoje ir švarioje, yra svečių priėmimo erdvė, joje įrengta poilsio zona su pailgintais laiptais, vedančiais į viršutinį aukštą.

Namo savininkė papasakojo, kad vaikystėje dažnai žaisdavo ant tokių laiptų, todėl name įrengti laiptai jai kelia malonius prisiminimus. Projektuodami šį namą architektai daugiausia dėmesio skyrė natūralioms spalvoms ir medžiagoms. Be kita ko, buvo naudojamas smėlio-cemento tinkas, impregnuotas bespalviu tirpalu. Pirmojo aukšto lubos buvo pagamintos iš neapdorotų keraminių blokelių, originalios formos.

Ieškant logikos kiekviename sprendime, pirmojo aukšto lubų viršus buvo padengtas dervos pagrindu pagaminta keramine spalva, kuri skiria skirtingus lygius. Šio namo konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai susikerta tarpusavyje, taip pat tarp aukštų.