Šeima įspūdingai susiremontavo seną medinį namą: dabar jame jauku ir šviesu

300 kv. m name Čekijoje buvo siekiama atkurti kuo daugiau elementų ir visą erdvę jautriai papildyti šiuolaikišku interjeru. Kai įsitraukėme į projektą, buvo pateikti atskirų aukštų išplanavimai. Įėjimo aukšte įrengta socialinė namo dalis – didelė svetainė su valgomuoju, atskira virtuvė ir svečių kambarys originaliame nereikalingame garaže. Antrame aukšte įrengta dar viena svetainė ir miegamasis su vonios kambariais.

Pirmame aukšte, kaip ir panašiuose objektuose, yra drėgmės. „Originali akmeninė siena buvo labai drėgna. Todėl nupjovėme tinką, atidengdami sienas ir skliautus, kad konstrukcijos galėtų kvėpuoti. Tik apatinėje perimetro sienų dalyje buvo įrengtas sanuojamasis tinkas. Tai reikėjo daryti pakartotinai, kad iš sienų išeitų kuo daugiau drėgmės.

Kiti vidiniai tinkai glazūruoti ir smulkiai poliruoti, taip pasiekėme labai įdomių atspindžių ir struktūros. Skliautai buvo sutvirtinti sraigtiniais apvadais, o šviesos išėjimai padaryti iš viršutinio aukšto, kad skliautai būtų vizualiai kompaktiški.

Grindys iš dalies vėdinamos naudojant „iglu“; drenažas įrengtas sienų perimetru.

Laiptai į viršutinį aukštą buvo labai blogos būklės, todėl čia panaudojome atidengtas akmenines sienas ir išryškinome konstrukciją šviečiančiais turėklais. Taip buvo sukurtas dramatiškas šviesų ir šešėlių žaismas bei kontrastas tarp tinkuotos sienos ir šiurkščios akmeninės sienos, kurią skiria turėklų linija. Net laiptai turėjo būti vėdinami iš apačios“, – pasakojo architektai Radka Valová, Petr'as Vlach'as.

Visas interjeras vėdinamas rekuperacijos būdu, čia paslėpta elektros instaliacija, o ventiliacijos angose įrengtos senovinės ketaus grotelės, kad vizualiai netrukdytų interjerui. Viršutinis aukštas visiškai kitoks.

Kita vertus, čia jau atsiranda medinių konstrukcijų. Nuo originalių grindų lentų buvo pašalinta asfalto danga, o lentos labai kruopščiai rankomis nušlifuotos ir alyvuotos iki pilko atspalvio. Šiose grindyse taip pat yra originali krosnelė, kuri buvo restauruota. Grindys priešais krosnį buvo papildytos tokiomis pačiomis plytelėmis (plytų grindiniu kaip ir palėpėje), kurios buvo įsigytos turguje. Visos grindys pagamintos be skersinių, tik su lanksčiu išplėtimu. Be senovinių krosnelių, šiame aukšte yra unikalios dažytos sijų lubos.

Balti dažai buvo iš esmės pašalinti, o originalūs paveikslai atkurti naudojant reaktyvinius dažiklius. Visas šias dažytas lubas architektai apšvietė netiesiogiai, taip miegamuosiuose sukurdami labai malonų apšvietimo efektą. Čia taip pat buvo paliktas „neįtemptas“ tinkas su atidengtu plytų mūru po lubomis.

Palėpėje buvo maksimaliai išsaugotas originalus stogas ir papildytas virš perdangos esančia izoliacija. Dėl to originalus stogas liko matomas interjere, o ne paslėptas konstrukcijoje. Privalumas tas, kad galima prižiūrėti originalių konstrukcijų būklę. Vietomis būtini sijų pakeitimai buvo iškalti rankiniu būdu kaltu, kad kuo labiau atitiktų konstrukciją. Denio apkalimas pagamintas preciziškai, be lipdinių.

Tačiau visas namas alsuoja ne tik tradicine dvasia. Visame interjere jautriai įdiegtos šiuolaikinės technologijos, pavyzdžiui, grindinis šildymas su šilumos siurbliu ir rekuperacija. Be to, šildymą papildo svetainėje įrengtas židinio įdėklas. Taigi interjeras atliktas šiuolaikine dvasia. Atviri akmenys nudažyti pilkais tonais, o perėjimai per galingas laikančiąsias sienas įrėminti plona neapdoroto vaškuoto plieno danga.

Pirmojo aukšto grindys išklotos mažesnio formato plytelėmis. Valgomajame dominuoja didelis apskritas valgomojo stalas su išgraviruotomis koordinatėmis, ant kurių užfiksuotos svarbios klientų gyvenimo akimirkos. Virš valgomojo stalo įrengtas dominuojantis daugiabriaunis šviestuvas.

Virtuvės erdvė su skliautais davė pradžią netipinei virtuvės spintelei, kurioje paisoma skliautų arkų ir kartu yra viskas, ko reikia. Baldai, kaip ir visi įmontuoti baldai name, yra visiškai vėdinami. Centrinė sala pagaminta iš medžio masyvo su nerūdijančiojo plieno stalviršiu, o kitos baldo dalys turi plienines dureles.