Kaune iškils dar vienas paminklas – savivaldybė skelbia meninės-architektūrinės idėjos konkursą

„Devynių legendinių „ANBO“ serijos lėktuvų kūrėją, Lietuvos karo aviacijai vadovą ir būsimų lakūnų kartų įkvėpėją – Antaną Gustaitį – norima įamžinti meniniu kūriniu. Kauno miesto savivaldybė skelbia atvirą meninės-architektūrinės idėjos konkursą paminklo sukūrimui“, – rašoma savivaldybės pranešime.
„Naujasis akcentas turi nenukrypti nuo istorinio asmenybės atspindėjimo, organiškai įsilieti į miesto viešąsias erdves, sprendiniai privalo būti argumentuoti. Idėjos forma, medžiagiškumas, stilistika – laisvai pasirenkama“, – nurodo savivaldybė.
Pažymima, jog vertinant kandidatų idėjas, dėmesys bus atkreipiamas į formą, meninės ir architektūrinės idėjos originalumą, universalių dizaino principų laikymąsi, prieinamumą neįgaliesiems, taip pat į šiuolaikinių technologijų integravimą – QR kodus, augmentinės realybės sprendinius bei efektyvų apšvietimą. Be to, naujas paminklas neturi daryti neigiamos įtakos aplinkai.
Konkursui pateiktus pasiūlymus vertins specialiai sudaryta komisija iš architektų, dizainerio, istoriko-paveldosaugininko. Už geriausius darbus bus skiriami piniginiai prizai: pirmosios vietos laimėtojui – 4 tūkst. eurų, antrosios vietos laimėtojui – 2,5 tūkst. eurų, o trečią vietą užėmusiajam – 1,5 tūkst. eurų.
Konkurso laimėtojas arba menininkai, užėmę kitas prizines vietas, gali būti kviečiami į derybas dėl paminklo projektavimo, gamybos ir montavimo.
Šiuo metu A. Gustaičio atminimas Kaune įamžintas 3 memorialinėmis atminimo lentomis – vietose, kur jis gyveno (Lakūnų pl. 44) ir dirbo (Europos pr. 21), taip pat Lietuvos karo aviacijos memoriale S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome (Veiverių g. 132). Lietuvos aviacijos muziejuje atidarytas jam skirtas atminimo kambarys, o Aleksoto mikrorajonas turi A. Gustaičio vardu pavadintą gatvę.