Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
BūstasArchitektūra

Rudenį planuojama pradėti Vilniaus rotušės remontą

2025 m. rugpjūčio 17 d. 09:07
Austėja Paulauskaitė
Šių metų rudenį bus pradėta remontuoti sostinės rotušė, skelbia Vilniaus vystymo kompanija. Projekto darbus planuoja atlikti rangovas UAB „Ekstra statyba“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Jau šį rudenį bus pradėta remontuoti Vilniaus rotušė, laikoma vienu svarbiausių klasicizmo architektūros paminklų Lietuvoje ir sostinės politinio, visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo centru. Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu projektą įgyvendinanti Vilniaus vystymo kompanija jau išrinko kapitalinio remonto darbų rangovą – UAB „Ekstra statyba“, – rašoma bendrovės pranešime.
Nurodoma, jog tvarkomieji paveldosaugos darbai bus atliekami pagal autentiškas technologijas, vadovaujantis tyrimų išvadomis ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimais. Kapitalinis remontas vyks etapais – iš pradžių planuojama sutvarkyti rotušės fasadą ir rūsio patalpas, restauruoti vertinguosius fasado elementus, langus, duris, taip pat atlikti kitus būtinus vidaus ir išorės remonto bei tvarkymo darbus.
„Įgyvendindami šį kapitalinį remontą, siekiame ne tik išsaugoti autentišką rotušės charakterį, bet ir užtikrinti aukščiausią darbų kokybę. Mums džiugu, kad pasirinktas rangovas turi visą reikiamą patirtį ir kompetencijas, kad šis svarbus projektas būtų sėkmingai įgyvendintas“, – pranešime cituojama Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Rotušės vidaus remonto darbus rengiamasi pradėti nuo spalio 8 d. Planuojama, kad jie bus vykdomi iki kitų metų gegužės. Tuo metu bus stabdoma rotušės veikla, veiks tik joje įsikūręs restoranas. Vėliau darbai persikels į pastato išorę. Juos planuojama pabaigti iki 2026 m. trečiojo ketvirčio.
Vilniaus rotušės kapitalinio remonto projektą rengė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Projekto vadovė, architektė – Marija Nemunienė. Rangos paslaugų sutarties vertė – beveik 3 mln. eurų su PVM.
RotušėremontasVilnius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.