Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasArchitektūra

12 mln. eurų kainuosiantis Vilniaus šedevras – pėsčiųjų tiltas tiesiai į gatvės spūstį

2025 m. rugpjūčio 27 d. 14:32
Lrytas Premium nariams
Abiejose tik pėstiesiems ir dviratininkams skirto būsimo Alberto tilto pusėse – vien judrios gatvės, bet savivaldybė užsispyrė jį per porą metų pastatyti.
Daugiau nuotraukų (3)
tiltasVilniuspėstieji
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.