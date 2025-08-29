Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasArchitektūra

Vandens bokštas, kurio niekam nereikėjo: vilniečio advokato šeima pavertė jį įspūdingais namais

2025 m. rugpjūčio 29 d. 13:41
Lrytas Premium nariams
„Čia gi Gedimino pilis,“ – nusijuokė draugas, kai vilnietis advokatas Andrius Norkūnas pirmą kartą parodė jam Pavilnio vandens bokštą. Pilis be stogo, be langų ir be šildymo, bet su istorija.
Daugiau nuotraukų (33)
architektūraMantas MaziliauskasPavilnys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.