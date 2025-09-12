Ikoninis virsmas sostinėje: architektų žvaigždynas perbraižė Vilniaus stoties veidą

„Šiandien dedant parašus realiai gelbėjame stoties atnaujinimo projektą. Kadencijos pradžioje radome tokią situaciją: abiejų stočių ir prieigų projektai buvo sujungti ir todėl jų ateitis buvo miglota. Ką mes padarėme: atskyrėme geležinkelio stotį ir aplinkinę teritoriją į du skirtingus etapus.
Šiandien savivaldybė su autobusų stotimi ir geležinkelio stoties prieigomis jau juda pirmyn. Lietuvos geležinkeliams taip pat linkime rasti valios ir finansų įsipareigoti aiškiai datai dėl geležinkelių stoties atnaujinimo“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Jis priduria, kad „geležinkelio stoties prieigos – morališkai ir praktiškai pasenusios ir tikrai nekuria gero įspūdžio apie miestą atvykusiems svečiams ir turistams. Todėl čia bus kuriamas šiuolaikiškas, kompaktiškas ir daugiafunkcis miesto centras greta pagrindinio šalies mobilumo mazgo“.
Pasak Vilniaus vyriausiosios architektės Lauros Kairienės, sostinės stotis jau daugelį metų yra viena labiausiai kritikuojamų miesto erdvių – čia susiduria intensyvus transporto srautas, nepatogus keleivių judėjimas, chaotiška infrastruktūra ir socialinės problemos bei iš to kylantis nesaugumo jausmas.
„Dabartinė aikštė dažniau yra kliūtis nei patogi įvairių transporto rūšių jungtis į miestą atvykstantiems svečiams ar vilniečiams. Šiuo projektu bus sukurtas naujas viešojo transporto terminalas, kuriame po vienu stogu bus patogiai aptarnaujami keliaujantieji miesto, tarpmiestiniais ir tarptautiniais maršrutais. Viešoji erdvė prie pagrindinės stoties taip pat taps svarbiu vietos elementu“, – sako Laura Kairienė.
Projektavimo sutartis pasirašyta „Zaha Hadid Architects“ (oficialus pavadinimas „Zaha Hadid Limited“) laimėjus viešąjį architektūrinio projekto konkursą ir pasibaigus deryboms. Biuras konkursui pasiūlė koncepciją kodiniu pavadinimu „Green Connect“. Idėja išsiskyrė aiškia urbanistine struktūra, integruotu žaliuoju kraštovaizdžiu ir architektūra, kuri darniai įsilieja į istorinį kontekstą.
„Pagaliau Vilniuje pradedamas vienas ambicingiausių viešųjų erdvių projektų. Stipri jo valdymu besirūpinanti mūsų komanda užtikrins, kad „Zaha Hadid Architects“ parengta koncepcija atlieptų visus keltus uždavinius sukurti ikoninį objektą ir nutiestų kelią sklandiems rangos darbams“, – sakė Vilniaus vystymo kompanijos generalinė direktorė Laura Joffė.
Pagrindinė projekto idėja – jungti, o ne skirti: suformuoti naujas ryšio jungtis tarp Naujininkų, Senamiesčio ir Naujamiesčio, sukuriant vientisą ir funkcionalų miesto audinį, patogų keleiviams ir patrauklų miestiečiams. Stoties aikštės teritorijoje didelis dėmesys skiriamas tvarumui – projektuotojai planuoja naudoti medieną, siūloma žaliųjų miesto erdvių estetika.
Vakarinėje aikštės dalyje numatyta įkurdinti viešojo transporto terminalą, kuris bus įrengtas po dirbtine kalva. Ji bus formuojama kaip žalias amfiteatras, tapsiantis poilsio ir susitikimų vieta, o „kalvelės“ viduje bus suprojektuota ir tarpmiestinių autobusų kasa bei viešojo transporto terminalas. Dabartinės tarpmiestinių autobusų stoties vietoje vėliau bus plėtojami nauji statybos projektai.
„Zaha Hadid Architects“ direktorius Ludovico Lombardi specialiai atvyko į Lietuvą pasirašyti sutarties. Jis teigė, kad jam didelė garbė prisidėti prie šio svarbaus Vilniui transporto mazgo kūrimo.
„Naujasis autobusų terminalas sukurtas siekiant užtikrinti patogią ir intuityvią keleivių kelionę. Jis bus sujungtas su sparčiai besiplečiančiu miesto dviračių takų tinklu – taip visi sprendimai taps prieinami visiems ir tvarūs.
Projektas sumanytas taip, kad atrodytų, kaip natūralus kraštovaizdis, kuriame telpa ir atnaujintas viešojo transporto terminalas. Aikštėje suplanuotas lauko amfiteatras bei nuožulni rampa, vedanti į viešąją terasą ant pastato stogo. Tai – šiuolaikiškas XXI amžiaus transporto mazgas, kuriame bus įrengtos aukščiausios kokybės viešosios erdvės, skirtos miesto gyventojų poilsiui ir patogiam kasdieniam naudojimui“, – sakė L. Lombardi.
Derybų su idėjos autoriais metu projektavimo užduotis buvo detalizuota. Pirma, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktų reikalavimus, numatyta įrengti viešąją priedangą, kuri tuo pačiu bus tunelis, sujungsiantis geležinkelio stoties požeminę dalį ir Vilniaus viešojo transporto terminalą. Šis sprendimas keleiviams suteiks galimybę patogiai ir greitai judėti per teritoriją bei padės užtikrinti jų saugumą galimų karinių grėsmių atveju. Priedangoje galės tilpti vidutiniškai 1400 žmonių.
Taip pat Vilniaus miesto transporto terminalo funkcionalumą suplanuota išplėsti, pritaikant ir tarpmiestiniam bei tarptautiniam susisiekimui autobusais, kartu perplanuojant ir automobilių stovėjimo aikštelės prieigas. Papildomai, projektuotojai turės numatyti projekto statybos etapus ir užtikrinti viešojo transporto veikimą visu statybų laikotarpiu.
Pagal pasirašytą sutartį projektuotojai turės parengti Vilniaus geležinkelio stoties aikštės, jos aplinkos ir viešojo transporto terminalo projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, statinio informacinį modelį (BIM), gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengti projektą arba jo dalis bei vykdyti projekto vykdymo priežiūrą viso statybų proceso metu.
Projektavimo pradžioje bus atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, geologiniai, topografiniai, arboristiniai, paveldosauginiai ir archeologiniai tyrimai.
Projektavimo apimtyje numatytus darbus projektuotojai turi atlikti per 18 mėnesių. Vėliau bus skelbiamas rangos darbų viešasis pirkimas, o statybos pabaiga numatyta 2029 m. III ketv.
Vilnius Connect I projektą etapais įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus vystymo kompanija ir LTG grupe. Projektavimo darbų pirkimą vykdo iš Vilniaus m. savivaldybės, Vilniaus vystymo kompanijos ir LTG atstovų sudaryta pirkimų komisija, o projekto įgyvendinimu rūpinsis Vilniaus vystymo kompanija. Vilniaus miesto savivaldybei pradėjus pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą, LTG grupė tęsia derybas su „Zaha Hadid Architects“ komanda dėl antrojo etapo.
Projektavimo sutarties vertė – 4,05 mln. Eur be PVM.
Vilniusgeležinkelio stotisZaha Hadid
Rodyti daugiau žymių