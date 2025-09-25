Po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru architektas A. Ropolas traukiasi iš meno tarybos: „Kultūra – ne hobis“

Šiandien jis išsiuntė Kultūros ministerijai atsistatydinimo laišką ir paskelbė jį socialiniame tinkle „Facebook“.
„Tikiu, kad diskutuoti su Jumis apie kultūros negandų sprendimą, pasitelkiant architektų įžvalgas ir patirtį, būtų beviltiška.
Laukti, kol išmoksite, apžvelgsite kultūros lauką ir pasidarysite išvadas, negalima. Čia ne mokykla.
Jūsų demonstruojamas chaosas, menka patirtis ir menkinantis požiūris į kultūros žmones mane žeidžia. Kultūra tai ne hobis, ją ministrui reikia išmanyti ir suprasti, jam reikia gyventi kultūra“, – rašė A. Ropolas.
Beje, pats architektas pastebėjo, jog jo atsistatydinimo laiško pirmosios eilutės netikėtai susidėliojo į „tokį kaip ir sakinį“ ir pasidalijo šio teksto ekrano nuotrauka savo feisbuko sienoje. „Akrostichas“ – į ją sureagavo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorė Marija Drėmaitė.
Dar prieš oficialų sprendimą architektas buvo nusprendęs: jei prezidentas Gitanas Nausėda iš tiesų paskirs Ignotą Adomavičių kultūros ministru, imituoti darbą taryboje nebebus prasmės. Vakar vakare paskelbus, kad makaronų produkcijos gamintojas ir Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos absolventas I. Adomavičius oficialiai tapo ministru, architektas išsiuntė atsistatydinimo laišką.
Portalo Lrytas paklausta, kaip reaguoja į A. Ropolo pasitraukimą, tarybos pirmininkė Rūta Leitanaitė patikino, kad gerbia tokią kolegos poziciją.
Pagal nuostatus taryboje privalo būti dešimt narių. Tad dabar Kultūros ministerija turės ieškoti, kas drįs užimti kėdę, nuo kurios ką tik atsistojo architektas.
Lietuvos architektūros meno tarybą šiuo metu sudaro:
Rūta Leitanaitė – Lietuvos architektų sąjungos atstovė, tarybos pirmininkė
Asta Rokickienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Architektūros ir inovacijų politikos grupės atstovė, pirmininkės pavaduotoja
Gintaras Čaikauskas – architektas, Lietuvos architektų rūmų tarybos narys
Dalia Dijokienė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Urbanistikos katedros vedėja
Giedrė Gajauskaitė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, architektė
Mantas Pilkauskas – Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas
Ingrida Povilaitienė – Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto lektorė
Andrius Ropolas – architektas (pasitraukė)
Marius Pranas Šaliamoras – Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto dekanas
Živilė Šimkutė – urbanistė
