Kultūros bendruomenės nerimas išsiliejo į tarptautinę areną: protesto balsas skamba ir Venecijos bienalėje

Lietuvos paviljono komandoje Venecijoje – ne tik Lietuvos architektų sąjungos (LAS) komanda bet ir trijų aukštųjų architektūros mokykų – Kauno technologijos universiteto (KTU,) Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Vilnius TECH atstovai – šį rytą susibūrė prie paviljono ir nuotoliu jungėsi prie protesto.
Architektai šiuo metu Venecijoje dalyvauja tarptautiniame tarpdisciplininiame studentų simpoziume, kuris vyksta rugsėjo 22–28 d. Lietuvos paviljone „Archi / Tree / tecture“.
Tai paviljono programos dalis, suburianti tarptautinius studentus ir dėstytojus iš architektūros, planavimo, geografijos, sociologijos, antropologijos, meno istorijos sričių. Ypatinga tai, kad pirmą kartą kartu dalyvauja visos trys Lietuvos architektūros mokyklos – KTU, Vilnius Tech ir VDA. Viena simpoziumo organizatorių yra ir Lietuvos architektų sąjungos valdybos narė Rūta Leitanaitė.
„Norėjome parodyti, kad kultūros žmonės, kurie šiandien atstovauja Lietuvai tarptautinėje scenoje, taip pat esame nusivylę šiuo paskyrimu.
O Venecija yra ryškiausia platforma, kurioje kalbame apie Lietuvos kūrybą ir pristatome savo darbus pasauliui, todėl čia natūraliai turime kalbėti ir apie tai, kas vyksta mūsų šalyje. Negalime apsimesti, kad viskas tvarkoje, kai kultūros bendruomenės balsas ignoruojamas“, – portalui Lrytas sakė R. Leitanaitė.
Venecijoje išsakytas palaikymas pabrėžė du dalykus: protesto banga neapsiriboja Lietuvos aikštėmis ir kad šalies reputacija tarptautinėje scenoje tampa neatskiriama nuo vidaus sprendimų. Tai, kaip Lietuva elgiasi su savo kultūros bendruomene, lai mato ir pasaulis.
Lietuvos paviljoną bienalėje organizuoja LAS, kuratorius – LAS pirmininkas architektas Gintaras Balčytis, paviljono komisarė – Vytauto Didžiojo universiteto docentė Jūratė Tutlytė, studentų simpoziumo organizatoriai Gytis Dovydaitis, Rūta Petrauskaitė, simpoziumo paskaitų organizatorė ir moderatorė R. Leitanaitė.
Venecijos bienalėLietuvos paviljonasIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių