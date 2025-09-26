Lrytas Premium prenumerata tik
Architektas nubraižė maršrutą ministrui, bet nesitiki, kad perskaitys

2025 m. rugsėjo 26 d. 15:13
Austėja Paulauskaitė
Kreipimesi į kultūros ministrą Ignotą Adomavičių necenzūrinę žinutę akrostichu užkodavęs architektas Andrius Ropolas sako nesitikėjęs, kad ministerijos vadovas supras jos reikšmę.
Daugiau nuotraukų (1)
„Ne, nesitikėjau. Ir net nesitikiu, kad perskaitys“, – paklaustas, ar tikėjosi, kad ministras, kuriam ir buvo skirtas laiškas, supras akrostichu užšifruotą žinutę, sakė architektas.
Tiesa, jis juokaudamas tikino, jog jokios paslėptos reikšmės keipimesi į ministrą nėra.
„Aš tiesiog parašiau ir viskas. Buvo parašytas laiškas, o kas ten ką perskaito kažkaip, kas vertikaliai skaito tekstą, kas įstrižai, kas kas antrą raidę – šito aš negaliu kontroliuoti“, – pridūrė A. Ropolas.
ELTA primena, kad „Nemuno aušrai“ į Kultūros ministrus delegavus I. Adomavičių, o kultūros bendruomenei protestuojant dėl tokio sprendimo, architektas A. Ropolas ketvirtadienį pranešė pasitraukiantis iš Architektūros meno tarybos. Savo sprendimu bei naujajam kultūros ministrui skirtu laišku jis pasidalijo asmeninėje feisbuko paskyroje.
 
Ignotas AdomavičiusAndrius RopolasKultūros ministerija

