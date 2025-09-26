Architektas nubraižė maršrutą ministrui, bet nesitiki, kad perskaitys

„Ne, nesitikėjau. Ir net nesitikiu, kad perskaitys“, – paklaustas, ar tikėjosi, kad ministras, kuriam ir buvo skirtas laiškas, supras akrostichu užšifruotą žinutę, sakė architektas.
Tiesa, jis juokaudamas tikino, jog jokios paslėptos reikšmės keipimesi į ministrą nėra.
„Aš tiesiog parašiau ir viskas. Buvo parašytas laiškas, o kas ten ką perskaito kažkaip, kas vertikaliai skaito tekstą, kas įstrižai, kas kas antrą raidę – šito aš negaliu kontroliuoti“, – pridūrė A. Ropolas.
ELTA primena, kad „Nemuno aušrai“ į Kultūros ministrus delegavus I. Adomavičių, o kultūros bendruomenei protestuojant dėl tokio sprendimo, architektas A. Ropolas ketvirtadienį pranešė pasitraukiantis iš Architektūros meno tarybos. Savo sprendimu bei naujajam kultūros ministrui skirtu laišku jis pasidalijo asmeninėje feisbuko paskyroje.