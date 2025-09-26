Projekto „Neprabilęs architektūros paveldas Ignalinos krašte“ veiklomis pristatomas į Kultūros vertybių registrą įtrauktas Ignalinos krašto architektūrinis paveldas, į kurį siekta pažvelgti iš naujos perspektyvos. Ekspedicijos metu aplankyta 15-ka mažiau žinomų kultūrinių objektų: dvarų, cerkvių, koplytėlių, kaimų sodybų. Jie nufotografuoti, kalbinti žmonės, užrašytos istorijos. Po ekspedicijos išleistas informatyvus 2026 metų stalo kalendorius, kuris dovanotas renginio dalyviams, parengta fotografijų paroda „Architektūros atspindžiai, kaip būties istorijos liudininkai“, sukurtas filmukas „Dar neprabilęs architektūros paveldas Ignalinos krašte: iš ekspedicijos dienoraščio“. Nuo filmo peržiūros ir pradėtas renginys, buvo įdomu pamatyti išties unikalius dalykus, klausytis žmonių pasakojimų.
Renginio dalyviams pristatyta pakankamai neseniai sukurta kultūros paveldo objektų prevencinės stebėsenos ir priežiūros sistema „Fixus Mobilis“. Pranešimą skaitė šios iniciatyvos vadovė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros asist. dr. Viltė Janušauskaitė, apžvelgusi „Fixus Mobilis“ veiklą. Minėta, kad yra sudarytos 3 specialistų komandos. Per kelis metus Lietuvoje aplankyta ir ištirta 200 paveldo objektų. Minėta, kad į objektą atvykusi komanda gali atlikti smulkius pastato priežiūros ir remonto darbus, vėliau ji parengia išsamią ataskaitą, nurodo, ką ir kokia seka būtina atlikti, siekiant išsaugoti vertybę. „Fixus Mobilis“ teikia konsultacijas, vykdo mokymus.
Viltės kolegė Milda Petrokaitė informavo, kaip kreiptis į komandą. Tą gali padaryti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įstaigos. Vienintelė sąlyga – pastatai turi būti registruoti Kultūros vertybių registre. Paslaugos nieko nekainuoja. Pateikiamos rekomendacijos. Tikslas – padėti, pagelbėti, konsultuoti. Ignalinos rajone ši komanda jau dirbo Mėčionių kaimo Jakštų sodyboje ir Adomo Hrebnickio memorialinėje sodyboje Rojaus kaime. Muziejaus direktorė dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė viešnioms dėkojo ir už pranešimus, ir už atliktus darbus, kuriais labai džiaugiamasi. Ji kvietė žmones ir įstaigas naudotis tokia puikia galimybe. Prašymai 2026 m. priimami el. paštu info@fixusmobilis.lt, daugiau informacijos – www.fixusmobilis.lt
Renginyje dalyvavo Mėčionių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos šeimininkai Danutė Jakštaitė ir jos sūnėnas Paulius Urbonas. Jie pasakojo, kad senojoje sodyboje-muziejuje atsispindi Lietuvos istorija: Valakų reforma, sukilimai, karai ir pokario rezistencija. Tiek, kiek gyvuoja sodyba, tiek joje gyvena ir bitės. Labai unikalus 1856 m. statytas, vienintelis toks Rytų Lietuvoje, tvartas su vidiniu kiemu, įėjimo vartais, akmenimis grįstais takais prie ratu išdėstytų pastatų. „Mums svarbus autentiškumo išsaugojimas – daikto, turto, vertybės. Norisi, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su šio krašto ir mūsų sodybos istorija. Galime pasiūlyti vaško kelio edukaciją, iškūrenti senąją pirtelę...“, – sakė Paulius.
Apie 1912 m. statytą Lukošiškių Švč. Dievo Motinos Užtarėjos medinę cerkvę ir jos priežiūrą pasakojo bendruomenės pirmininkė Apolina Žuravliova ir Irena Marudina. Irenos tėvelis prisidėjo statant šią cerkvę. „Vaikystėje mūsų cerkvė sunkiai talpindavo žmones. Šeimos buvo didelės, gausios. O dabar per didžiąsias šventes irgi suvažiuoja vaikai, anūkai. Mums svarbu išlaikyti tą pastatą ir protėvių tikėjimą. Visi žmonės noriai prisideda didesniais ir mažesniais darbais...“,– džiaugėsi moterys.
Kalbėjo ir Juodagalvių malūno savininkas Dalius Maniušis. Nors jis sakė susiduria su nemažomis problemomis, bet visgi tiki ir siekia, kad malūnas pradėtų sukti vandenį ir būtų patrauklus, lankomas. Visiems šiems puikiems žmonėms dėkota už prasmingą veiklą, dalyvavimą projekte, įteiktos dovanėlės. Dailininkei, tautodailininkei Nijolei Trinkūnienei dėkota už dar vieną projekto veiklą – muziejuje vestą edukaciją „Kalbantys langinių motyvai“. Joje dalyvavę vaikai sužinojo apie tradicinę langų sandarą, susipažino su puošybos ornamentais ir jų simbolika, o kūrybinėje dalyje kūrė bei spalvino popierines langines.
Prasmingu muziejaus projektu ir šiltu renginiu džiaugėsi Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė, dėkojusi už atvertas mūsų krašto istorines, kultūrines vietas, kurios turėtų būti plačiau žinomos ir lankomos. Muziejaus projektą dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.