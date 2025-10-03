Kultūros protestas persikelia į pasaulinę sceną: aidės ne tik „Jūra“, bet ir S. Daukanto aikštės balsai

Lietuvos paviljonas „Archi / Tree / tecture“ 19-ojoje Venecijos architektūros bienalėje tą dieną taps ne tik architektūrinių tyrinėjimų, bet ir protesto erdve.
Didžiuliame 4x4x4 m kubo formos objekte sušvis kultūros bendruomenės protesto ženklas, o visoje paviljono erdvėje skambės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“. Ji bus girdima ne tik Venecijoje – „Jūra“ taps bendru kultūros protesto ritmu visoje Lietuvoje. Šūkis „Tai gali būti paskutinis kartas“ primins, kad kultūros nepriklausomumas nėra savaime suprantamas, o bendruomenės balsas neturi būti ignoruojamas.
Sekmadienį šešiuose paviljono ekranuose bus rodomi rugsėjo 25-osios akcijos Daukanto aikštėje vaizdo įrašai. Tuomet Vilniuje kultūros bendruomenė masiškai susirinko į protestą dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“.
„Norėjome parodyti, kad kultūros žmonės, kurie šiandien atstovauja Lietuvai tarptautinėje scenoje, taip pat esame nusivylę šiuo paskyrimu. O Venecija yra ryškiausia platforma, kurioje kalbame apie Lietuvos kūrybą ir pristatome savo darbus pasauliui, todėl čia natūraliai turime kalbėti ir apie tai, kas vyksta mūsų šalyje. Negalime apsimesti, kad viskas tvarkoje, kai kultūros bendruomenės balsas ignoruojamas“, – sakė R.Leitanaitė.
Protesto idėja paviljone bus pristatyta tūkstančiams žiūrovų – savaitgaliais Lietuvos erdvę aplanko daugiau kaip tūkstantis lankytojų per dieną. Savanoriai lankytojams padės ne tik susiorientuoti paviljono ekspozicijoje, bet ir papasakos, ką reiškia ekranuose rodomi protesto vaizdai – kodėl kultūros bendruomenė šiandien kovoja ir ką nori pasakyti pasauliui.
Lietuvos paviljoną Venecijoje organizuoja Lietuvos architektų sąjunga.
Ir nors šiandien kultūros ministras Ignotas Adomavičius pasitraukė, esmė nesikeičia. „Kol „Nemuno aušra“ turi teisę skirti savo žmogų į šias pareigas, kultūros bendruomenė nenurims“, – portalui Lrytas sakė R. Leitanaitė.
