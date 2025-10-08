Nuo kvadratų prie vertės: šiuolaikinis biuras – ir talentams pritraukti, ir įvaizdžiui formuoti

Ieško gyvenimo balanso
2024 m. „Investuok Lietuvoje“ GBS ir ICT sektoriaus darbuotojų apklausa rodo, kad svarbiausi kriterijai renkantis darbdavį yra darbo ir gyvenimo balansas (93 proc.), patikima vadyba (91 proc.) ir patogi biuro lokacija (64 proc.).
Kadangi daugelyje įmonių vis dar taikomas hibridinis darbo modelis ir sudaromos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu, nuomininkai nelinkę mokėti už tuščias patalpas. Visgi priežastys, dėl kurių darbuotojai nenori grįžti į biurus, gali būti labai įvairios. Todėl prieš renkantis biurą verta įvertinti lokaciją, viešojo transporto prieinamumą ir parkavimą. Taip pat – tylos zonas, mikroklimatą ir bendrųjų erdvių išplanavimą.
Visa tai tiesiogiai veikia norą lankytis biure. Patogioje, lengvai pasiekiamoje lokacijoje esantis biuras padeda taupyti laiką: nereikia gaišti valandų spūstyse, galima derinti darbą su asmeniniais reikalais, o pietų metu ar po darbo dienos greitai pasiekti aktualias kasdienes paslaugas.
Tvarios patalpos – investicija į ramią ateitį
Rinkdamiesi darbdavį ar darbo vietą, kaip vieną svarbiausių kriterijų GBS ir ICT sektoriaus darbuotojai dažnai įvardija įmonių deklaruojamas vertybes (66 proc.) ir socialinę atsakomybę (60 proc.). Nuo 2024 m. įmonės, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, finansų institucijos bei kiti rinkos dalyviai privalo metiniuose dokumentuose viešinti informaciją apie savo tvarumo praktiką. Skaidri komunikacija apie vertybes ir atsakomybę tampa verslo standartu, o kartu – dalimi įmonės reputacijos.
Todėl biuro pasirinkimas šiandien nėra vien komforto ar prestižo klausimas. Tai strateginis sprendimas, leidžiantis mažinti aplinkosaugos rizikas, stiprinti darbdavio įvaizdį ir kurti ilgalaikę organizacijos vertę. Kokybiška, į darbuotoją orientuota darbo aplinka tampa svarbia įmonės kultūros dalimi ir konkurenciniu pranašumu darbo rinkoje.
Išmaniosios sistemos, dėmesys žaliajai architektūrai ir vystytojo reputacija
2025 m. pirmąjį pusmetį Vilniuje išnuomota apie 50 tūkst. kv. m biurų. Šis rezultatas rodo, kad įmonės vis labiau vertina lankstumą ir ilgalaikę vertę, o ne spartų augimą. Vidutinis sandorio dydis siekė apie 580 kv. m pirmąjį ir 540 kv. m antrąjį ketvirtį.
Prognozuojama, kad metinė apimtis bus šiek tiek mažesnė, bet išliks artima pernykštei. Sandoriai vyksta lėčiau, todėl nuomininkai įgyja daugiau derybinių svertų, o vystytojams keliami aukštesni kokybės ir lankstumo reikalavimai.
A klasės segmento biurai sudaro apie 60 proc. visos Vilniaus biurų rinkos pasiūlos, vieni ryškiausių – Vilniuje iškilusi RSHP (britų architektūros legendos Richardo Rogerso įkurtos studijos) suprojektuota „Sąvaržėlė“, D. Libeskindo „Artery“, Danijos ir Lietuvos architektų projektuotas „k29“.
Kadangi prieš dešimtmetį statytuose pastatuose dažnai vyrauja ribotas dienos šviesos patekimas, ventiliacijos trūkumas, natūralių medžiagų stoka bei minimalus žaliosios architektūros sprendinių įtraukimas, naujieji verslo centrai projektuoti taip, kad eliminuotų bet kokias darbą biure apsunkinančias aplinkybes. A klasės segmente didesnis dėmesys skiriamas į žmogų orientuotiems sprendiniams. Štai formą jau įgavusios „Sąvaržėlės“ atriume žaliuos net 35 m ilgio visžaliai vijokliai. Šiam elementui numatyta ne tik unikali konstrukcija, bet ir inovatyvios laistymo sistemos.
Mažiau rizikos – daugiau kontrolės
Įmonėms perdėliojant prioritetus, vietoje anksčiau dominavusios plėtros šiandien vis dažniau siekiama konsoliduoti turimus plotus ir lokacijas. Dėmesys krypsta ne į kiekį, o į vertę.
Svarbų vaidmenį renkantis patalpas atlieka jose įdiegtos išmaniosios sistemos, leidžiančios efektyviai valdyti erdves ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Pavyzdžiui, projekte „Sąvaržėlė“, numatyta galimybė integruoti įėjimo kontrolę, susitikimų kambarių rezervaciją, būvio sensorius ir kitus analitinius įrankius. Nuomininkams siūlomas profesionalus įrengimo biudžeto valdymas, lankstus nuomos modelis ir skaidrios sąnaudos. Tai tampa lemiamu kriterijumi įmonėms, siekiančioms mažiau rizikos ir daugiau kontrolės.
Nors A klasės biurų pasiūla Vilniuje pastaraisiais metais nuosekliai augo, laisvų patalpų vis dar nedaug – jų dalis siekia tik apie 3,5 – 6 proc. Visgi metų pabaigoje, kai bus užbaigti nauji verslo centrai, vakansijos gali išaugti iki dviženklio skaičiaus. Tai rodo, kad rinka bręsta – vis daugiau dėmesio skiriama išmaniems darbo erdvių sprendimams, darbuotojų patogumui ir skaidriam valdymui.
Komentaro autorė yra NT rinkos ekspertė Sandra Jovaišaitė.