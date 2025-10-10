Skelbiami 5-ojo fasadų grožio konkurso „FACadE’25“ rezultatai

Kaip ir kasmet, konkurso tikslas – priminti, jog pastato fasadas yra ne tik inžinerinė konstrukcija, bet ir kūrybinės minties išraiška, formuojanti mūsų gyvenamosios aplinkos kokybę. Fasadas atspindi kūrėjo individualumą ir architektūros kryptis, kurias diktuoja šiuolaikinės estetikos bei tvarumo tendencijos.
„Fasadas yra pirmasis pastato įspūdis – tarsi vizitinė kortelė, atskleidžianti kūrėjo mąstymą ir santykį su aplinka. Džiaugiamės matydami, kad architektai vis dažniau renkasi kontekstualius, gamtos įkvėptus, bet kartu – inovatyvius sprendimus,“ – sako konkurso sumanytojas, žurnalo „Centras“ leidėjas Vytautas Gurevičius.
Gyvenamųjų pastatų kategorijos laimėtojai
Gyvenamųjų pastatų kategorijoje daugiausia balsų surinko projektas „Sauseriai. Įkvėpti gamtos“, kurį sukūrė „Do Architects“, o realizavo UAB „Betonika“. 232 balsų sulaukęs projektas išsiskiria harmoningai į aplinką įsiliejančia architektūra ir natūralių medžiagų deriniais.
Nedaug atsiliko „YCL studio“ kurtas ir UAB „Brolis Timber“ įgyvendintas projektas „Villa O“, surinkęs 208 balsus. Surinkęs 200 balsų, trečiąją vietą gyvenamųjų pastatų kategorijoje iškovojo subtiliai urbanistiniame kontekste įkomponuotas „Namas Antakalnyje“, kurį projektavo architektūros studija „Plazma“, o fasado sprendimus įgyvendino UAB „Aliuminio konstrukcijos“.
Komercinių ir visuomeninių pastatų favoritai
Komercinių ir visuomeninių pastatų kategorijoje daugiausia balsų surinko „Schmidt Hammer Lassen Architects“ sukurtas ir UAB „Staticus“ Norvegijoje, Osle, įgyvendintas projektas „VIA VIKA“. 359 balsus pelnęs projektas išsiskiria šiuolaikišku dizainu, išraiškingomis formomis ir inovatyviais fasado sprendimais.
Antrąją vietą užėmė „Cloud architektai“ kurtas ir UAB „Staticus“ realizuotas pastatas „HERO“ – už šį darbą balsavo 130 specialistų. Trečioje vietoje liko studijos „3XN“ projektas „FORSKAREN“, taip pat įgyvendintas UAB „Staticus“ – už šį fasadą balsavo 118 parodos lankytojų.
„Šių metų projektuose atsiskleidžia architektūrinės minties branda. Gyvenamuosiuose pastatuose vyrauja natūralūs atspalviai, šviesos ir šešėlio žaismas, organiškos formos, kurios tarsi įsilieja į gamtą. Komerciniuose objektuose architektai drąsiau eksperimentuoja su struktūra ir medžiagomis – išryškėja ritmas, tvirtumas, aiškumas. Skirtingi stiliai atskleidžia tą pačią kryptį – siekį kurti darnų, išraiškingą ir žmogui atvirą miestovaizdį,“ – pabrėžia organizatoriai.
„FACadE’25“ konkursas surengtas bendradarbiaujant su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA) ir Lietuvos architektų rūmais (LAR). "ARCHzona" – nuo 2016 metų Pasaulinės architektų dienos proga organizuojamas specializuotas renginys, suburiantis architektūros, interjero dizaino, NT plėtros profesionalus bei naujakurius, norinčius iš arti pamatyti naujausias tendencijas ir atrasti geriausius Lietuvos architektūros pavyzdžius.
