Vilniaus savivaldybė: Smetonai skirto paminklo konkurso laimėtojas turėtų paaiškėti kitų metų pradžioje

Šiuo metu antrajame konkurso etape dalyvauja 5 atrinkti kandidatai.
„Laimėtoją planuojame paskelbti kitų metų pradžioje“, – Eltai raštu pateiktame atsakyme teigė savivaldybės atstovas spaudai Irmantas Kuzas.
„Vėliau, sudarius sutartį su antrojo etapo laimėtoju, pagal konkurso sąlygas skulptūrai sukurti ir įrengti numatyta ne daugiau kaip 18 mėnesių nuo sutarties su konkurso laimėtoju sudarymo“, – pridūrė jis.
Pasak I. Kuzo, pirmasis konkurso etapas buvo užbaigtas rugpjūčio mėnesį. Jo metu vertintos 13 tiekėjų paraiškos ir buvo atrinkti 5 kandidatai, dalyvaujantys antrojoje konkurso stadijoje.
„Šie penki kandidatai pakviesti teikti konkursinius pasiūlymus antrojo konkurso etapui. Galutinius pasiūlymus antrojo etapo dalyviai pateiks ir pasiūlymai bus vertinami šių metų pabaigoje“, – nurodė sostinės savivaldybės atstovas.
ELTA primena, kad 2022 m. pabaigoje praėjusios kadencijos Vilniaus miesto taryba patvirtino, jog pirmasis Lietuvos prezidentas A. Smetona bus įamžintas J. Basanavičiaus gatvėje – skvere priešais Vilniaus senąjį teatrą.
Toks sprendimas įžiebė aštrias diskusijas – kelti klausimai, ar A. Smetona turėtų būti įamžintas valstybės sostinėje, mat prezidentas nebuvo vienareikšmiškai vertinamas politikas.
Kaip nurodo konkursą inicijavusi savivaldybė, paminklas turėtų pagarbiai ir paveikiai įamžinti prezidento A. Smetonos atminimą, aktualizuojant asmenybės reikšmę šiuolaikinei Lietuvai.
Pažymima, jog paminklinio objekto sukūrimas, išpildymas bei įrengimas neturėtų viršyti 300 tūkst. eurų.
Šalies vadovo pareigas A. Smetona ėjo du kartus – 1919–1920 ir 1926–1940 m. A. Smetona buvo Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Tarybos pirmininkas, publicistas. 1926 m. pirmasis Lietuvos prezidentas įvykdė valstybės perversmą ir nuvertė tuometį šalies vadovą Kazį Grinių. 1940 m. sovietams okupuojant šalį A. Smetona pasitraukė į Vakarus.