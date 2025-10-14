Kasmetinius apdovanojimus organizuoja Europos SPA Asociacija ESPA. „ESPA Innovation Award 2025“ šiais metais dalyvavo rekordinis skaičius dalyvių, kas rodo šios rinkos augimą Europoje ir pasaulyje.
Tarp nominantų iš Italijos, Prancūzijos, Estijos, Čekijos, Bulgarijos ir Rumunijos, Lietuva išsiskyrė savo kūrybiškumu, inovacijomis ir tvarumo vizija. Išskirtinio įvertinimo sulaukė E77 projektas „Aukštosios Liškiavos Wellness & SPA Residence“ (esantis Varėnos rajone) – jis ir iškovojo pergalę kategorijoje „Inovatyvi SPA koncepcija“ (Innovative Spa Concept).
Projektas sužavėjo vertinimo komisiją iš Islandijos, Italijos, Vokietijos, Belgijos išskirtine idėja, aplinkos dydžiu bei drąsiu derinių, apjungiančių laukinės ir nesutvarkytos gamtos, „slow food“ filosofiją, aukštos komforto klasės viešbučio kambarius 4+, organiško SPA principus su lauko ir vidaus baseinais ir tradicinės balneologijos elementais.
Apdovanojimai buvo įteikti iškilmingoje ceremonijoje, vykusioje Haapsalu mieste, Estijoje, Europos kurortų ir balneologijos kongreso metu. Kasmet į apdovanojimus renkasi sveikatingumo profesionalai, architektai bei investuotojai iš visos Europos.
Lietuva – tarp inovatyviausių Europos sveikatingumo šalių
Lietuvių sukurtas, įgyvendintas ir apdovanotas projektas „Aukštosios Liškiavos Wellness & SPA Residence“ išsiskiria unikaliu požiūriu į sveikatingumą. Čia modernios technologijos dera su natūralia aplinka, o kiekviena detalė sukurta taip, kad žmogus galėtų atsigauti fiziškai, emociškai ir dvasiškai.
Projektą kūrė ir įgyvendino E77 komanda, kraštovaizdžio architektė Sandra Kanapeckaitė, „Erdvės Architektūra“ architektai bei interjero studija „Nomo“. Tai koncepcija, kurioje šiuolaikinis dizainas ir gamtos harmonija susilieja į vieną visumą, siūlydama naujos kartos holistinę patirtį.
„Šis apdovanojimas – ne tik mūsų komandos darbo pripažinimas, bet ir svarbus ženklas, kad Lietuva gali būti tarp lyderių sveikatingumo turizmo srityje. Europa vis labiau vertina natūralumą, tvarumą ir autentiškumą – vertybes, kuriomis vadovaujamės kurdami savo projektus.
Mes siekiame, kad Lietuva taptų kryptimi, kurioje sveikas ir kokybiškas poilsis – ne vien prabanga ar trumpas pabėgimas, bet gyvenimo būdas, subalansuojantis kasdienybę“, – sako „E77 Hotels & SPA Development“ įkūrėja ir vadovė, sveikatingumo vizionierė Eglė Rukšėnaitė.
Ji priduria, kad naujos kartos poilsio koncepcijos neapsiriboja tik prabanga ar dizainu: „Inovacija šiandien – tai ne technologija, o gebėjimas sukurti erdvę, vietą, kuri gydo ir sustabdo laiką, įkvepia, bei sujungią žmogų su gamta, kartu yra komfortiška, kad norėtus sugrįžti. Tai mūsų ateities vizija.“
E77 – tarp lyderių
Šiemet tarp „ESPA Innovation Awards“ laureatų atsidūrė ir tokie išskirtiniai projektai kaip „De Montel – Terme Milano“ (Italija), „Narva-Jõesuu Medical Spa“ (Estija), „Inspiro Medical Center“ (Bulgarija), „Gradiali Medical SPA & Wellness“ (Lietuva) ir „Ensana Mariánské Lázně“ (Čekija). Tai rodo, kad Lietuvos projektai jau minimi tarp pačių inovatyviausių Europos SPA industrijos vizionierių.
Unikalių viešbučių ir SPA projektų vystytoja „E77 Hotels & SPA Development“ jau daugiau nei du dešimtmečius garsėja inovatyviais sprendimais, jungiančiais nesumeluotą prabangą, tvarumą ir gamtos harmoniją.
Įmonės įkūrėja E. Rukšėnaitė pabrėžia, kad „gerovė ir balansas – tai naujoji prabanga“, o kiekvienas „E77“ kuriamas projektas siekia padėti žmogui atgauti ilgalaikį ryšį su gamta, su savimi ir su vidine harmonija.
„Mūsų tikslas – ne tik kurti vietas poilsiui, bet formuoti naują požiūrį į sveikatingumą ir tai paversti kasdienybe. Technologijos, dizainas ir gamta turi veikti darniai, kad žmogus jaustųsi visapusiškai atgavęs jėgas ir malonią savijautą – tiek fiziškai, tiek emociškai,“ – sako E. Rukšėnaitė.
Lietuva – sveikatingumo ambasadorė Europoje
„E77“ komanda įgyvendina išskirtinius SPA, viešbučių ir „wellness forest resort“ projektus Baltijos šalyse ir visoje Europoje. Tarp jų – SPA „Oskarą“ pelniusi „Aukštosios Liškiavos Wellness & SPA Residence“, įvertinta ESPA apdovanojimu už inovatyviausią SPA koncepciją, bei „ESE SPA Hotel“ Birštone, orientuotas į modernų poilsį jaunajai kartai, vertinančiai interaktyvumą ir gamtos artumą.
Įmonė bendradarbiauja su tarptautiniais prekių ženklais, architektais ir dizaineriais, o jos darbai atspindi šiuolaikinės prabangos sampratą – kai komfortas, estetika ir tvarumas tampa viena visuma.
„Tokie apdovanojimai rodo, kad Baltijos šalys tampa vis matomesnės inovacijų ir tvaraus poilsio žemėlapyje, o Lietuvos kurortų plėtotojai žengia koja kojon su Europos geriausiais SPA kompleksais.
E77 šiandien yra ne tik sėkmingų projektų kūrėja, bet ir Lietuvos sveikatingumo turizmo ambasadorė Europoje“, – teigia E. Rukšėnaitė.
