Aleksote – tikras žuvų šou: daugiabutį menininkas pavertė Nemuno enciklopedija

Piešinio autorius menininkas Timotiejus Norvila-Morfai taip išradingai ne tik žvejams, bet ir visiems gyventojams priminė, kokia žuvų įvairovė Nemune. O ji – tikrai didelė.
Idėjos sumanytojas taip siekė lavinti gyventojus ir atkreipti dėmesį į ekologiją, priminti, kad upė taip pat yra daugelio namai, todėl ją svarbu tausoti, neteršti ir saugoti gyvūniją bei augaliją.
Kauniečiai, pamatę piešinį, liko sužavėti, tačiau žinovai piešinyje pasigedo šamo ir meknės.
Tad kokios žuvys gyvena Nemune ir kurios dažniausiai plaukioja per Kauną tekančioje upėje?
Pamačiusi šį piešinį Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejaus Žuvų-roplių rinkinio kuratorė Natalija Avyžienė pastebėjo, kad piešinys ne tik gražus, bet ir iš tiesų informatyvus.
Mokslininkė pasakojo, kad didžiausioje Lietuvos upėje, turinčioje daug intakų ir įtekančioje į Kuršių marias, žuvų įvairovė didelė.
Mokslininkė išvardino net 40 rūšių – tai aštriašnipis eršketas, lašiša, šlakys, margasis upėtakis, stinta, lydeka, ungurys, kuoja, rainė, karpis, šapalas, meknė, raudė, salatis, saulažuvė, lynas.
Taip pat yra skersnukių, gružlių, ūsorių, paprastųjų aukšlių, plakių, karšių, žiobrių, ožkų, kartuolių, auksinių karosų, kirtiklių, šlyžių, šamų, vėgėlių, pūgžlių, ešerių, starkių, paprastųjų kūjagalvių, trispyglių dyglių.
Lašišines žuvis – lašišas, šlakius, upėtakius – galima sutikti tik migracijos metu, kai jos plaukia į nerštavietes. Šios žuvys atplaukia iš jūros ir per Kuršių marias patenka į Nemuną ir įvairius jo intakus.
Unguriai taip pat migruoja. Jie gyvena gėluose ir sūriuose vandenyse. Šios žuvys atplaukia iš Sargaso jūros Atlanto vandenyne. Nemune ir jo intakuose galima aptikti nedidelių nesuaugusių ungurių.
Kai kurios žuvys sutinkamos tik Nemuno žemupyje – Nemuno deltoje galima aptikti upinių plekšnių, perpelių ir invazinę žuvį – juodažiotį grundalą.
„Invazinė žuvis yra ir dnieprinis grundalas. Tokią turime muziejuje. Ši žuvis buvo pagauta netoli Kauno, už Zapyškio“, – pasakojo N.Avyžienė.
Prie krantų mėgsta plaukioti kirtikliai, šlyžiai. Giliau vandenyje mėgsta gyventi salačiai, o dugne – karšiai.
„Kauniečiai Nemune dažniausiai gali susidurti su kuojomis, karšiais, žiobriais“, – atskleidė N.Avyžienė.