Parodė, kaip įspūdingai atrodo nauji Vilniaus darželiai: pažintiniai takai, baseinai ir neįprastos erdvės

Vilniaus miesto savivaldybės viešos paskirties objektų projektavimo ir rangos valdymu besirūpinanti UAB Vilniaus vystymo kompanija per pastaruosius metus įgyvendino darželių projektus, kurie keičia supratimą apie ikimokyklines ugdymo erdves.
„Kartu su miestu nubrėžėme gaires, pagal kurias naujų darželių projektavimas tampa ne tik architektūriniu, bet ir socialiniu procesu – į kūrybines dirbtuves, per kurias sprendžiama, ko reikia darželiui, įtraukiamos tėvų, ugdytojų, net vaikų vizijos ir poreikiai. Taip atsiranda transformuojamos erdvės, baseinai mažyliams, žali stogai, sprendimuose naudojamos tvarios medžiagos, įgyvendinami ergonomiški vidaus sprendimai ir, žinoma, visur vyrauja šiuolaikiška architektūra“, – sako Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Sostinės planuose – dar 7 nauji darželiai
Šiemet Vilniuje baigtas statyti vienas moderniausių miesto savivaldybės lopšelių-darželių „Vydūnėlis“, o rugsėjį įkasta laiko kapsulė po pradėto statyti naujo darželio Pašilaičiuose, Žemynos gatvėje, pamatais. Tai išskirtinis, konstruktoriaus principu suplanuotas pastatas su baseinu, apželdintais stogais ir menine skulptūra kieme. Mažyliams skirti baseinai suprojektuoti ir Žemynos, Aušrinės bei Pajautos gatvėse numatytiems statyti darželiams.
Spalį pasirašyta rangos darbų sutartis dėl darželio statybų Pajautos gatvėje, kuris jau 2027 m. džiugins Pilaitės rajono vaikus.
Naujausias lopšelio-darželio projektas, kuriam jau ieškoma rangovo, bus statomas sostinės Aušrinės gatvėje. Tai darželis su pažintiniu taku per miškelį – vaikai galės leisti laiką žvelgdami į mišką pro vitrininius langus, o lauke žaisti ant miške natūraliai įsiterpusių žaidimų įrenginių.
Trims naujiems darželiams Bieliūnų, Kernavės ir Braškių gatvėse numatoma gauti statybos leidimus iki šių metų pabaigos. Darželiui Moravų gatvėje, kuris projektuojamas kartu su pradine mokykla, statybų leidimo tikimasi kitų metų pavasarį.
Pasak Vilniaus vystymo kompanijos projektų vadovo Arūno Stravinsko, statant ar atnaujinant darželius svarbu ne tik diegti šiuolaikiškus, tvarius inžinerinius sprendimus, bet ir užtikrinti, kad vaikai bei pedagogai turėtų saugią, kūrybiškumą ir bendravimą skatinančią aplinką.
„Kiekvienoje tokioje naujoje Vilniaus pradžioje žiūrime į darželį kaip į visumą – nuo architektūrinio fasado sprendimų iki kruopščiai apgalvotų aplinkos detalių. Pavyzdžiui, rengdami architektūrinio konkurso darželiui Aušrinės g. sąlygas, kėlėme užduotį išnaudoti miškingos teritorijos ypatumus. Taip gimė idėja įrengti pažintinį taką, medžių dalis išnaudoti žaidimų įrenginiams bei aplinkai puošti. Taip pat projektuojant kiekvieną naują darželį į procesą įtraukiame švietimo ekspertus, kurie iš savo asmeninės patirties geriausiai žino, ko reikia vaikų ugdymui, jaukios aplinkos kūrimui ir kūrybiškumo skatinimui“, – aiškina A. Stravinskas.
Atnaujinimo laukia dar 8 ugdymo įstaigos
Statant modernius darželius sparčiausiai besiplečiančiuose sostinės rajonuose, ne mažiau svarbu pasirūpinti ir vaikų, lankančių prieš 50 ir daugiau metų pastatytas ugdymo įstaigas, interesais. Tiek statant naujas, tiek atnaujinant senos statybos ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kurioms reikia perplanuoti erdves ir reikšmingai pakeisti pastato bei aplinkos architektūrą, rengiami architektūriniai konkursai. Vis daugiau architektų studijų įsitraukia į rekonstruojamų įstaigų projektavimą ir teikia novatoriškas idėjas, kaip senus pastatus prikelti naujam gyvenimui.
„Seniai veikiančiuose lopšeliuose-darželiuose atliekame ne paprastus remontus, o visapusišką rekonstrukciją – perplanuojame ir pritaikome erdves naujiems poreikiams, sukuriame šiuolaikiškas darželių erdves bei jų aplinką. Tokie darželiai pasikeičia iš esmės ir visiškai atliepia vaikų bei juose dirbančių pedagogų poreikius“, – atkreipia dėmesį Vilniaus vystymo kompanijos projektavimo valdymo vadovė Lina Deikuvienė.
Šiemet jau atnaujinti Verkių seniūnijoje esantis darželis „Malūnėlis“ bei Antakalnyje įsikūrusi „Pušaitė“. Remonto darbai pradėti Verkių gatvės darželyje „Žirniukas“. Iki metų pabaigos planuojama užbaigti Kalvarijų gatvėje įsikūrusio „Švelnuko“ renovaciją, taip pat darželio veiklai pritaikyti patalpas Švitrigailos g., kuriose anksčiau veikė privatus darželis.
Kitąmet numatyta atnaujinti lopšelio-darželio „Žibutė“ (Architektų g.) patalpas, taip pat pradėti darželio „Pipiras“ (Krokuvos g.) modernizavimo darbus.
Vyksta intensyvus pasiruošimas ir kelių kitų ugdymo įstaigų atnaujinimui. Lapkritį turėtų paaiškėti darželio „Markučiai“, esančio Pakraščio g., architektūrinio projekto konkurso laimėtojas. Šiemet planuojama atlikti ir „Trakų Vokės“ (E. Andrės g.) bei „Užupiuko“ (Filaretų g.) konstrukcijų analizes, o kitais metais organizuoti jų architektūrinius konkursus ir pasirašyti projektavimo sutartis.
Vakarais – atviri ir vietos gyventojams
„Ne tik naujos, bet ir atnaujintos ugdymo įstaigos tampa pavyzdinėmis. Jose atsiranda galimybė priimti daugiau vaikų, erdvės atsiveria kūrybiškumui ir bendravimui. Atnaujinimai keičia ne tik pastatų išvaizdą, bet ir pačių darželių atmosferą. Pastebime, kad pokytį jaučia visi – vaikai, jų tėvai ir pedagogai“, – teigia Vilniaus vystymo kompanijos vadovė.
Projektuojant vidaus erdves iš projektuotojų tikimasi, kad korpusus jungiantys koridoriai ir holai darželiuose būtų ne tik pereinamomis erdvėmis, bet taptų ir bendradarbiavimo, žaidimų bei poilsio vietomis. Todėl architektai numato čia būtų įrengiamos skaitymo, mokymosi, laipiojimo, žaidimų nišos ar specialūs baldai.
Rengiant naujų ar atnaujinamų ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektus siekiama, kad Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigos būtų kuo efektyvesnės ir atviresnės aplink darželius gyvenantiems gyventojams. Siekiama sukurti infrastruktūrą, kuria galėtų naudotis ne tik konkretų darželį lankantys vaikai, bet ir aplinkinių bendruomenių mažieji gyventojai – dalis lauko erdvių ir vaikiški baseinai pritaikyti platesniam bendruomenės naudojimui.
