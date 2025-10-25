Neįtikėtina – Dzūkijos miško gilumoje duris atvėrė įspūdinga vieta: apsilankyti gali kiekvienas

Į šį projektą investuota 7,5 mln. eurų, jau sukurtos 25 darbo vietos, artimiausiu metu ketinama pasamdyti dar 10 darbuotojų.
„Kurdami šį projektą, siekiame parodyti, kad investicijos gali būti ne tik į infrastruktūrą, bet ir į vietos tapatybės puoselėjimą, gamtos išsaugojimą ir tvarų poilsį. Lietuvoje turime daugybę unikalių vietų, kurios, tinkamai išvystytos, tampa patrauklios ne tik vietos, bet ir užsienio svečiams. Mums itin svarbu, kad investicijos grįžtų į regionus ir kurtų pridėtinę vertę vietos bendruomenėms“, – sako projekto vystytojas, UAB „Ruginė“ vadovas, Marius Valukynas.
Planuojama, kad per metus ši vieta pritrauks iki 8 tūkst. lankytojų tiek iš aplinkinių regionų, tiek iš didžiųjų Lietuvos miestų. Iš Vilniaus ar Kauno automobiliu čia galima atvykti per valandą ir keturiasdešimt minučių.
Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta teigia, kad tokie skaičiai rodo stiprų rajono potencialą turizmo projektams:
„Aukštosios Liškiavos projektas – puikus pavyzdys, kad mūsų krašto gamta ir kultūra gali tapti stipriu ekonominės plėtros pagrindu. Tai vieta, kur tradicijos ir paveldas įgauna naują prasmę – per poilsį, sveikatą ir patirtis, atitinkančias šiuolaikinio turizmo poreikius. Tokie projektai stiprina Varėnos rajono patrauklumą ir kuria tvarią turizmo kryptį.“
Gamtos terapijos ir tradicijų įkvėptas SPA
Rezidencijos SPA centras, užimantis 452 kv. m plotą, yra vienas kertinių projekto elementų. Jame siūlomos net 25 skirtingos procedūros, kurioms naudojama tik natūrali ir organiška kosmetika bei vietinių miškų žolynai. Svečių laukia du baseinai – vidinis ir lauko „infinity“ tipo su vaizdu į pušyną. Miško gilumoje įrengta tradicinė lietuviška pirtis su molio krosnimi, o šalia jos – natūralus krioklys ir upelis, pritaikyti sąmoningam pasivaikščiojimui bei pojūčių terapijai.
„Kas pasaulyje vadinama tik ateities tendencijomis, Lietuvos miškuose jau įgyvendinta. Mūsų SPA išskirtinumas – gamtos išteklių, lietuviškų tradicijų ir pažangių sveikatinimo technologijų sintezė, pelniusi „ESPA Innovation Awards 2025“ apdovanojimą“, – sako projekto koncepciją sukūrusios ir išvysčiusios „E77 Hotels & SPA Development“ vadovė Eglė Rukšėnaitė.
Restoranas, pasakojantis Dzūkijos skonį
Papildoma rezidencijos ašis – 34 vietų restoranas, kurio meniu kūrė šefė Eglė Kaminskaitė. Jos dėka maistas tampa patirtimi ir pasakojimu – kiekvienas patiekalas primena ryšį su gamta, o tradicija įgauna naują, šiuolaikišką skambesį.
Pirmieji lankytojai ragaus rudens–žiemos meniu, kuris lėkštėse pasakos Dzūkijos miškų ir laukų istorijas. Jame klasikinis kapotinis atgimsta naujai – iš kaimynystėje auginamų elnių mėsos su džiovintos širdies drožlėmis, primenančiomis senųjų medžiotojų tradicijas ir pagarbą gamtai. Ryški trijų morkų – geltonos, violetinės ir oranžinės – kompozicija tampa spalvų ir tekstūrų simfonija, o putpelė, suvyniota į garbanotojo kopūsto lapą ir patiekta su pastarnokų tyre, atskleidžia šiuolaikišką lietuviško „balandėlio“ interpretaciją.
Restorano filosofija grindžiama tvarumu ir kūrybiškumu – naudojami tik vietos ūkių produktai, laikomasi sezoniškumo ir tausojančios virtuvės („be atliekų“) principų.
Išskirtinis restorano akcentas – autentiškas kadaginis alus, specialiai sukurtas šiai rezidencijai, tęsiantis Dzūkijos kulinarinio paveldo tradicijas.
Pagrindiniai faktai apie „Aukštoji Liškiava SPA Rezidencija“
Investicijos dydis – 7,5 mln. eurų
Sukurta darbo vietų – 25 (bus 35)
Teritorijos plotas – 9,5 ha, iš jų 3,5 ha miškas
Pastatų bendras plotas – 1 956 m²
SPA plotas – 452 kv. m
Kambarių skaičius – 34
Vienu metu gali ilsėtis – 85 svečiai
Restorano vietų skaičius – 34
Numatomų lankytojų skaičius per metus – 6 500–8 000
Numatomų nakvynių per metus skaičius – 16 000–20 000
viešbutis restoranas SPA
