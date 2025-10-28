Svarbaus Klaipėdos objekto remontui kliūčių neliko

Leidimas rekonstruoti statinį išduotas spalio 27-ąją, rodo teritorijų planavimo ir statybos informacinė sistema.
Rugsėjį miesto tarybos nariams iškėlus klausimą, kodėl suplanuoti darbai dar nepradėti, Klaipėdos savivaldybė tuomet teigė, jog vasaros estrados rekonstrukcijos projektas laukė statybą leidžiančio dokumento.
Gavus leidimą, bus pradėtos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros, po kurių – rangovo parinkimas ir statybos darbų pradžia.
„Tikimasi, kad rangos darbai bus atlikti laiku ir vasaros estrada bus atnaujinta iki Klaipėdai svarbios sukakties – pirmosios dainų šventės 100-mečio minėjimo 2027 metais“, – teigiama anksčiau atsiųstame savivaldybės komentare „Vakarų ekspresui“.
Darbai bus atliekami pagal Vilniaus bendrovės „SRP projektas“ parengtą projektą.
Remiantis juo, 1983 metais pastatytoje Vasaros koncertų estradoje planuojama įrengti 9 tūkst. vietų žiūrovams, šalia – aikštynus vaikams su sporto įrenginiais, dangą sunkiajam transportui.
Po tribūnomis esančiose patalpose numatyta įrengti atvirą jaunimo centrą, vietas, skirtas atvykstantiems koncertuoti atlikėjams, grimo kambarius, taip pat planuojama sutvarkyti ir visą aplinką šalia koncertų estrados.
Taip pat bus įrengti lauko tualetai, naujas apšvietimas.
Rekonstrukcija turėtų kainuoti 10 mln. eurų, iš jų Europos Sąjunga turėtų skirti 2,85 mln. eurų, o likusią dalį – iš savivaldybės biudžeto.