Venecijos architektūros bienalėje Lietuva nustebino pasaulį

„Šių metų paviljonas į 19-osios Venecijos architektūros bienalės temą „Intelligens. Natural. Artificial. Collective.“ įnešė savitą, naują žvilgsnį į modernią urbanistiką. Paroda „Archi / Tree / tecture“ pristatė gamtą kaip lygiavertį architektūros partnerį, primindama, kad architektūra yra ne tik tai, kas statoma, bet ir tai, kas pasirenkama išsaugoti bei su kuo mokomasi,“ – sako Lietuvos paviljono komisarė dr. Jūratė Tutlytė.
Vienas ryškiausių paviljono akcentų – simpoziumas, pirmą kartą subūręs visas Lietuvos aukštąsias architektūros mokyklas, pritraukęs 86 tyrėjus, kelis šimtus studentų ir kuratorius iš 14 Europos universitetų. Pastarojo programa apėmė 13 pranešimų, 3 dirbtuves ir 4 ekskursijas. Simpoziumas tapo erdve, kurioje architektai, menininkai ir tyrėjai nagrinėjo miesto ir gamtos santykį, jo ateities perspektyvas.
Šiemet Lietuvos paviljono architektūrą kūrusių architektų Pauliaus Vaitiekūno ir Andriaus Pukio idėjas padėjo realizuoti viena didžiausių regiono projektinių baldų gamintojų „Fitsout“.
„Kurdami baldus didžiausiems ir prabangiausiems pasaulio prekybos tinklams, mes kartu garsiname Lietuvos kūrėjus ir jų meistrystę. Venecijos bienalėje pratęsėme šią misiją – kurtų instaliacijų įgyvendinimas Venecijos bienalei tapo galimybe į Lietuvos paviljoną įnešti naujos pasaulėžiūros, stiprinančios šalies matomumą tarptautinėje architektūros bendruomenėje“, – sako bendrovės direktorius Jonas Stragis.
Nuo 1980-ųjų kas dvejus metus vykstanti Venecijos architektūros bienalė – vienas svarbiausių šiuolaikinės architektūros renginių pasaulyje. Šių metų Lietuvos dalyvavimą Venecijos architektūros bienalėje pristato Lietuvos kultūros taryba. Simpoziumą inicijavo Lietuvos architektų sąjunga. Parodos kuratorius – Gintaras Balčytis. Venecijos architektūros bienalė šiemet vyko nuo gegužės 10 d. ir buvo atvira lankytojams iki lapkričio 22 d., Venecijoje.