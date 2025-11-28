BūstasArchitektūra

Venecijos architektūros bienalėje Lietuva nustebino pasaulį

2025 m. lapkričio 28 d. 11:36
Lietuvos paviljonas „Archi / Tree / tecture“ 19-ojoje Venecijos architektūros bienalėje tapo vienu labiausiai įprasminančiu pasirodymų. Beprasmiškai nupjauto miesto medžio kelmo instaliacija atspindėjo tiek fizinius, tiek dvasinius praradimus ir kvietė iš naujo permąstyti žmogaus ryšį su gamta. Pusę metų trukusią bienalę Venecijoje aplankė daugiau nei 117 tūkstančių lankytojų, įvyko lietuvių inicijuotas simpoziumas bei kiti renginiai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (2)
„Šių metų paviljonas į 19-osios Venecijos architektūros bienalės temą „Intelligens. Natural. Artificial. Collective.“ įnešė savitą, naują žvilgsnį į modernią urbanistiką. Paroda „Archi / Tree / tecture“ pristatė gamtą kaip lygiavertį architektūros partnerį, primindama, kad architektūra yra ne tik tai, kas statoma, bet ir tai, kas pasirenkama išsaugoti bei su kuo mokomasi,“ – sako Lietuvos paviljono komisarė dr. Jūratė Tutlytė.
Vienas ryškiausių paviljono akcentų – simpoziumas, pirmą kartą subūręs visas Lietuvos aukštąsias architektūros mokyklas, pritraukęs 86 tyrėjus, kelis šimtus studentų ir kuratorius iš 14 Europos universitetų. Pastarojo programa apėmė 13 pranešimų, 3 dirbtuves ir 4 ekskursijas. Simpoziumas tapo erdve, kurioje architektai, menininkai ir tyrėjai nagrinėjo miesto ir gamtos santykį, jo ateities perspektyvas.
Šiemet Lietuvos paviljono architektūrą kūrusių architektų Pauliaus Vaitiekūno ir Andriaus Pukio idėjas padėjo realizuoti viena didžiausių regiono projektinių baldų gamintojų „Fitsout“.
„Kurdami baldus didžiausiems ir prabangiausiems pasaulio prekybos tinklams, mes kartu garsiname Lietuvos kūrėjus ir jų meistrystę. Venecijos bienalėje pratęsėme šią misiją – kurtų instaliacijų įgyvendinimas Venecijos bienalei tapo galimybe į Lietuvos paviljoną įnešti naujos pasaulėžiūros, stiprinančios šalies matomumą tarptautinėje architektūros bendruomenėje“, – sako bendrovės direktorius Jonas Stragis.
Nuo 1980-ųjų kas dvejus metus vykstanti Venecijos architektūros bienalė – vienas svarbiausių šiuolaikinės architektūros renginių pasaulyje. Šių metų Lietuvos dalyvavimą Venecijos architektūros bienalėje pristato Lietuvos kultūros taryba. Simpoziumą inicijavo Lietuvos architektų sąjunga. Parodos kuratorius – Gintaras Balčytis. Venecijos architektūros bienalė šiemet vyko nuo gegužės 10 d. ir buvo atvira lankytojams iki lapkričio 22 d., Venecijoje.
Venecijos bienalėarchitektūraGintaras Balčytis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.