Ministerija skelbia iš kur gaus lėšų Venecijos architektūros bienalei

„Suorganizuoti Venecijos architektūros bienalę ir joje dalyvauti valstybės biudžetui kainuoja apie 300 tūkst. eurų. Planuojama tam skirti 50 tūkst. eurų iš šių metų biudžeto, o taip pat 250 tūkst. eurų iš ateinančių metų. Lėšos bus randamos peržiūrėjus architektūros sektoriui skirtas lėšas“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė Kultūros ministerija.
Apie sprendimą nedalyvauti kitąmet vyksiančioje Venecijos architektūros bienalėje sausį buvo pranešusi Kultūros ministerija. Anot institucijos, sumažėjus ministerijos biudžetui, šis žingsnis priimtas dėl lėšų trūkumo.
Sprendimą kritikavę kultūros bendruomenės atstovai teigė, kad tokiu būdu kultūra yra stumiama į paraštes.
Vis dėlto po pasitarimo su architektūros ekspertais kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė vėliau pranešė, jog Lietuva bienalėje dalyvaus. Ji pripažino, kad laiko pasiruošti 2027 m. vyksiančiai bienalei liko nedaug. Vis dėlto, anot V. Aleknavičienės, tikimasi laiku užtikrinti visus būtinus procesus.
ELTA primena, kad Venecijos architektūros bienalė yra vienas svarbiausių šiuolaikinės architektūros renginių pasaulyje, vykstančių kas dvejus metus nuo 1980 m. Lietuva bienalėje dalyvauja nuo 2016 m., kai kartu su kaimynėmis – Latvija ir Estija – pristatė „Baltijos paviljoną“.
Pastarąjį kartą Lietuva Venecijos architektūros bienalėje dalyvavo praėjusiais metais, kai pristatė nacionalinį paviljoną „Archi / Tree / tecture“.
