BūstasArchitektūra

Ministerija skelbia iš kur gaus lėšų Venecijos architektūros bienalei

2026 m. vasario 7 d. 13:21
Liudmila Petrakova
Trūkstamos lėšos dalyvauti kitąmet vyksiančioje Venecijos architektūros bienalėje bus surastos peržiūrėjus architektūros sektoriui skirtas lėšas, sako Kultūros ministerijos atstovai. Dalį sumos planuojama skirti iš šių metų biudžeto, o likusią – peržiūrėjus 2027 m. asignavimus.
Daugiau nuotraukų (4)
„Suorganizuoti Venecijos architektūros bienalę ir joje dalyvauti valstybės biudžetui kainuoja apie 300 tūkst. eurų. Planuojama tam skirti 50 tūkst. eurų iš šių metų biudžeto, o taip pat 250 tūkst. eurų iš ateinančių metų. Lėšos bus randamos peržiūrėjus architektūros sektoriui skirtas lėšas“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė Kultūros ministerija.
Apie sprendimą nedalyvauti kitąmet vyksiančioje Venecijos architektūros bienalėje sausį buvo pranešusi Kultūros ministerija. Anot institucijos, sumažėjus ministerijos biudžetui, šis žingsnis priimtas dėl lėšų trūkumo.
Sprendimą kritikavę kultūros bendruomenės atstovai teigė, kad tokiu būdu kultūra yra stumiama į paraštes.
Vis dėlto po pasitarimo su architektūros ekspertais kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė vėliau pranešė, jog Lietuva bienalėje dalyvaus. Ji pripažino, kad laiko pasiruošti 2027 m. vyksiančiai bienalei liko nedaug. Vis dėlto, anot V. Aleknavičienės, tikimasi laiku užtikrinti visus būtinus procesus.
ELTA primena, kad Venecijos architektūros bienalė yra vienas svarbiausių šiuolaikinės architektūros renginių pasaulyje, vykstančių kas dvejus metus nuo 1980 m. Lietuva bienalėje dalyvauja nuo 2016 m., kai kartu su kaimynėmis – Latvija ir Estija – pristatė „Baltijos paviljoną“.
Pastarąjį kartą Lietuva Venecijos architektūros bienalėje dalyvavo praėjusiais metais, kai pristatė nacionalinį paviljoną „Archi / Tree / tecture“.
architektūrabienalėVenecijos architektūros bienalė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.