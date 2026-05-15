Namų pojūtį kuria ne tik sienos: „Open House Vilnius“ papildys garsinės instaliacijos

2026 m. gegužės 15 d. 13:44
Architektūros festivalis „Open House Vilnius“ šiemet kvies ne tik pažinti išskirtines sostinės erdves, bet ir patirti, kaip skirtingose vietose kuriamas namų jausmas. Gegužės 16–17 dienomis trijose festivalio lokacijose lankytojus lydės specialios garsinės instaliacijos, sukurtos bendradarbiaujant su „Tele2“, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Visose trijose lokacijose – Kompozitorių namuose, „Lojotekoje“ bei naujai atgimusiame bute Piromonte skambės nauja „Tele2“ kūrybinės platformos „Teleduetas“ daina „Pasaulis Tavo“, kurioje susijungia du, iš pirmo žvilgsnio gana skirtingi muzikiniai pasauliai – šiuolaikinė pop muzika ir simfoninis skambesys.
Dešimta jubiliejinė „Teledueto“ daina taps subtilia instaliacijų dalimi, papildančia architektūrinių erdvių atmosferą ir pasakojimą apie namus – kaip vietą, kurioje klausomasi, kuriama ir būnama kartu.
„Ši daina yra apie ryšį – su namais, miestu, savo kasdienybe. Joje susijungia skirtingi muzikiniai pasauliai – šiuolaikiškas ir turintis platesnį emocinį sluoksnį. Todėl daina puikiai sutapo su „Open House Vilnius“ erdvėmis, kuriose taip pat svarbi ne tik architektūra, bet ir atmosfera, emocija bei santykis su namais“, – sako „Tele2“ prekės ženklo vadovė Jurgita Talačkienė.
Visas tris erdves jungia namų tema, tačiau kiekvienoje jų ji atsiskleis skirtingai. Organizatorių teigimu, instaliacijų idėja gimė iš minties, kad namų pojūtį kuria ne tik architektūra ar interjeras, bet ir garsai – muzika, balsai, atmosfera, kasdieniai ritualai.
Kompozitorių sąjungos pastate instaliacija įsikurs centrinėje erdvėje, kurioje bus eksponuojami specialiai projektui sukurti objektai ir skambės muzika iš vinilinės plokštelės. Tuo metu Piromonto bute garsinė instaliacija taps natūralia namų aplinkos dalimi – lankytojai išgirs muziką, sklindančią iš patefono, tarsi trumpam patektų į gyvą, kasdienį miesto buto gyvenimą.
„Lojotekoje“, edukaciniame medijų centre, instaliacija persikels į garso įrašų studijos aplinką. Čia lankytojams bus pristatoma erdvė, kurioje gimsta garsas ir muzika, o pati instaliacija taps šios atmosferos tęsiniu.
„Namus kuria garsai – muzika, pokalbiai, kasdieniai ritualai, galimybė būti ryšyje vieniems su kitais. Šiandien namų pojūtis neatsiejamas ir nuo interneto, per kurį klausomės muzikos, bendraujame, kuriame ar tiesiog leidžiame laiką kartu. Norėjosi, kad šiose erdvėse garsas atsirastų natūraliai ir papildytų pačių vietų atmosferą“, – sako „Tele2“ prekės ženklo vadovė.
„Open House Vilnius“ jau ne vienerius metus kviečia lankytojus atrasti pastatus per juose slypinčias istorijas ir patirtis. Šiemet dalyje erdvių prie šio pasakojimo prisijungs ir garsas – kaip dar vienas būdas pajusti miestą bei jame kuriamą namų atmosferą.
Naujosios „Teledueto“ dainos „Pasaulis Tavo“ vaizdo klipas pasirodys gegužės 18 dieną.
