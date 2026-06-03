Tai vienas įspūdingiausių pastarųjų metų mokslo centrų: jo architektas metė iššūkį dirbtinio intelekto erai

Muziejus iškilo Wuyuano upės nacionalinio šlapynių parko pakraštyje. Iš tolo jis primena virš kraštovaizdžio pakibusį sidabrinį debesį. Pastato fasadą sudaro net 843 stiklo pluoštu armuoto plastiko plokštės, pritaikytos atlaikyti tropinį Hainano klimatą. Keičiantis orui ir apšvietimui, pastato išvaizda nuolat kinta – fasadas atspindi dangų, debesis ir aplinkinę gamtą.
Vis dėlto architektūrinis sprendimas nėra vien estetinis. Trys masyvios betoninės šerdys laiko pagrindines konstrukcijas, todėl ekspozicijų salėse pavyko išvengti kolonų ir sukurti dideles, vientisas erdves.
Dalis muziejaus tūrio pakelta virš vandens telkinių ir viešosios aikštės, kuri tapo atvira miestiečių susitikimų vieta. Čia galima leisti laiką net neužsukant į patį muziejų.
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Lankytojų kelionė prasideda neįprastai – liftu jie pakeliami į aukščiausią ekspozicijų aukštą, o tuomet leidžiasi žemyn plačia spirale besisukančia rampa, kuri juosia centrinį atriumą.
Natūrali šviesa į pastato širdį patenka pro didžiulę angą stoge, o pro aukštus langus atsiveria vaizdai į šalia esančias šlapynes ir želdynus.
Muziejuje įrengtas planetariumas, milžiniško ekrano kino teatras, įvairios mokslo ekspozicijos bei edukacinės lauko erdvės, skirtos regiono augalijai ir gamtos reiškiniams pažinti. Tačiau svarbiausia čia – ne technologijos.
„Norėjau, kad projektas būtų paremtas tėkme ir chaosu – kad erdvės, funkcijos ir žinios laisvai persipintų. Jei dirbtinis intelektas jau dabar gali atsakyti beveik į bet kokį klausimą, mokslo muziejaus užduotis nebėra pateikti faktus. Jo užduotis – išmokyti vaikus tuos klausimus užduoti“, – sako architektas Ma Yansongas.
Ši idėja atsispindi ir muziejaus planavime. Vietoje griežtai struktūruotos ekspozicijos lankytojai kviečiami klaidžioti, atrasti netikėtus ryšius tarp skirtingų temų ir mokytis tyrinėjant.
Neatsitiktinai muziejus atsirado būtent Hainano saloje. Čia veikia Kinijos pakrantės kosminių skrydžių centras, iš kurio nuo 2016 metų į orbitą, Mėnulį ir Marsą išsiųsta dešimtys misijų. Naujoji institucija siekia šiuos pasiekimus paversti ne tolima technologine sensacija, o kasdienės aplinkos dalimi. Muziejus įsikūręs netoli daugiau nei 30 mokyklų ir darželių, todėl tikimasi, kad taps svarbiu jaunųjų mokslininkų ir išradėjų traukos centru.
Šaltinis „New Atlas“
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