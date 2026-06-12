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LEGO sukūrė įspūdingą architektūros šedevro kopiją: prireikė daugiau nei 12 tūkst. detalių Rinkinio kaina – įspūdinga

2026 m. birželio 12 d. 19:57
Lrytas.lt
Viena garsiausių pasaulio šventovių tapo naujo LEGO rekordo įkvėpimu. Danijos bendrovė pristatė didžiausią savo istorijoje rinkinį – legendinės Barselonos bazilikos „Sagrada Familia“ modelį, sudarytą iš net 12 060 detalių.
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Įspūdingas rinkinys sukurtas minint 100-ąsias architekto Antoni Gaudí mirties metines. Būtent jis XIX a. pabaigoje perėmė šventovės projektą ir pavertė ją vienu atpažįstamiausių architektūros simbolių pasaulyje.
Barselonoje stovinti „Sagrada Familia“ šiandien laikoma aukščiausia bažnyčia pasaulyje. Jos bokštai siekia 172,5 metro aukštį, o pati bazilika jau seniai tapo ne tik religinės architektūros, bet ir viso miesto simboliu.
Naujasis LEGO modelis atkartoja svarbiausius pastato elementus – bokštus, fasadus, architektūrines detales ir net spalvotų vitražų efektą, kuriuo garsėja tikroji šventovė. Kūrėjai stengėsi perteikti ne tik pastato išvaizdą, bet ir jo statybos istoriją.
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Pasak LEGO atstovų, modelio surinkimo seka atkartoja realią bazilikos statybos eigą. Pirmiausia konstruojama apsidė ir kripta, vėliau – Gimimo ir Kančios fasadai, pagrindinės navos bei bokštai. Paskutiniame etape užbaigiamas didingasis Šlovės fasadas.
Surinktas modelis siekia 62 cm aukštį, 47 cm plotį ir 39 cm gylį, todėl tampa ne tik konstruktoriaus rinkiniu, bet ir išskirtiniu interjero akcentu.
Naujiena papildė prestižinę LEGO Architecture kolekciją, kurioje jau yra tokie pasaulio architektūros šedevrai kaip Tadž Mahalas ar JAV Kapitolijus.
Tiesa, norintieji šį architektūros simbolį pasistatyti namuose turės gerokai paploninti piniginę. Rinkinio kaina siekia 799,99 JAV dolerio (pie 690 EUR). Kai kurie juokauja, kad už panašią sumą tam tikrais metų laikais galima susiorganizuoti ir savaitgalio kelionę į Barseloną bei pamatyti tikrąją „Sagrada Familia“.
Šaltinis „New Atlas“
BarselonaŠv. Šeimos bažnyčia (Sagrada Familia)Lego

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