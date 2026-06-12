Vilniaus ateitį braižė pasaulio žvaigždės, bet laimėjo lietuviai: atskleistos ambicingiausio projekto idėjos

Preliminarios eilės pirmoje vietoje – projektas, pateiktas devizu „TRYS“. Šio projekto autoriai – MB „Syrusas“. Antrąją ir trečiąją vietas preliminarioje eilėje užėmė devizas „UNFOLD“, kurio autoriai – MB „Studija Heima“, ir devizas „FOREST FORUM VILNIUS“, projektuota įmonės „KRS“.
„Kartu su komisija turėjome itin atsakingą ir sudėtingą užduotį – iš gausybės stiprių pasiūlymų atrinkti idėją, kuri ne tik taptų reikšmingu traukos tašku Europoje ir sustiprintų Vilniaus pozicijas tarptautiniame žemėlapyje, bet ir darniai įsilietų į miesto urbanistinį audinį.
Matėme įvairių vizijų – nuo atvirų apželdintų terasų, įkvėpimo tradiciniais raštais ir architektūra iki medžio ir stiklo dermės. Vertindami darbus ieškojome pusiausvyros tarp architektūrinio ambicingumo, integralumo mieste ir, žinoma, funkcionalumo. Galiausiai atrinkome pasiūlymus, geriausiai atitinkančius architektūrinės kokybės, urbanistinius ir funkcinius ir kriterijus“, – teigia Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė.
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Galutiniai trys geriausi projektai paaiškės užbaigus visas viešųjų pirkimų procedūras. Architektūrinio konkurso laimėtojas bus kviečiamas į neskelbiamas derybas dėl Vilniaus kongresų centro ir jo prieigų projekto parengimo sutarties pasirašymo.
„Pasiekėme svarbų atskaitos tašką – darbus nuodugniai vertinusi kompetentinga komisija sudarė preliminarią eilę. Šiuo metu mūsų komanda vykdo būtinas viešųjų pirkimų procedūras, kad būtų atrinkta vieno svarbiausių miesto strateginių projektų vizija“, – sako konkursą organizuojančios sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovės Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Vilniaus vystymo kompanijos organizuotame tarptautiniame architektūrinės idėjos konkurse viešųjų pirkimų reikalavimus atitiko ir komisija vertino 17 iš 28 pateiktų pasiūlymų. Su darbais buvo galima susipažinti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu – oficialioje konkurso svetainėje www.vilniuscongresscentre.lt ir Nacionalinėje dailės galerijoje.
Idėjas vertino patyrę architektai ir srities ekspertai – danų architektė bei urbanistikos ekspertė, architektų studijos „Juul Frost Arkitekter“ bendraįkurėja Helle Juul, Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė, architektas, architektų studijos „Aketuri Architektai“ vadovas Lukas Rekevičius, architektas, „G. Natkevičius ir partneriai“ vadovas Gintautas Natkevičius, „Arches“ partneris, VILNIUS TECH profesorius Edgaras Neniškis, Go Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Konkursui teritorijoje tarp LR Seimo rūmų ir Geležinio Vilko gatvės architektai turėjo sukurti aukščiausios architektūrinės kokybės pastatą, skirtą tarptautinėms konferencijoms, kongresams ir aukšto lygio politiniams renginiams. Planuojamas apie 31 500 kv. m ploto Kongresų centras talpins apie 17 įvairaus dydžio salių, kurias būtų galima pritaikyti įvairaus masto renginiams bei priimti iki 4 500 dalyvių.
Be pastato projektavimo, architektams buvo pavesta sukurti patrauklią, įtraukią ir viešai prieinamą Neries pakrantės erdvę ties statomo naujo pėsčiųjų tilto prieigomis. Ši teritorija turėtų funkciškai ir vizualiai derėti su bendra Neries pakrančių vystymo vizija bei Kongresų centro aplinka.
Vilniaus kongresų centras bus strateginės svarbos objektas, sukursiantis modernią infrastruktūrą tarptautiniams kongresams, konferencijoms ir renginiams. Šiuo metu Lietuva neturi specializuoto centro, galinčio 2 000 ir daugiau dalyvių vienoje vietoje, todėl praranda galimybes pritraukti didelio masto tarptautinius renginius.
Atviras tarptautinis architektūrinis konkursas Vilniaus kongresų centro idėjai atrinkti paskelbtas pernai gruodžio pradžioje. Numatytas prizinis fondas – 100 000 eurų. Pirmajai vietai numatoma skirti 50 000 eurų, antrajai – 30 000 eurų, o trečiajai – 20 000 eurų.
Vilniaus kongresų centrą planuojama pastatyti iki 2031 metų pabaigos.
1 vieta – TRYS (MB „Syrusas“)
2 vieta – UNFOLD (MB „Studija Heima“)
3 vieta – FOREST FORUM VILNIUS (UAB „KRS“)
4 vieta – FORUM VILNIUS (UAB „Studija Archispektras“)
5 vieta – CJ2301 (JSWD Architekten GmbH & Co. KG)
6 vieta – 010VLNC (Zaha Hadid Architects)
7 vieta – THE PLATEAU (UAB „Unitectus“ kartu su Sordo Madaleno Limited)
8 vieta – UNDER ONE ROOF (UAB „2L Architects“ kartu su BIG Partners)
9 vieta – CONFLUENCE (Architektūros kūrybinė grupė)
10 vieta – REGEN (WXCA Sp. z o.o.)
11 vieta – UNIO (Processoffice)
12 vieta – V5CC5V (Scandurra Studio Architettura srl kartu su UAB „A01 architektai“)
13 vieta – KLOJIMO TEATRAS (Luca Poian kartu su Frade Arquitectos SL)
14 vieta – VCC DOCK (UAB „Viltekta“ kartu su UAB „Poliprojektas“)
15 vieta – AUSTINYS (Arquivio Arquitectura SLP kartu su UAB „Archinova“)
16 vieta – TERRA101 (Gerber Architekten International GmbH)
17 vieta – B37Z142 (Degli Esposti Architetti S.r.l.)
Vilniaus mero Valdo Benkunsko komentaras:
„Svarbu pasakyti aiškiai – tai dar nėra galutiniai rezultatai. Jie bus patvirtinti tik užbaigus visas viešųjų pirkimų procedūras ir patikrinus dalyvių kvalifikaciją. Sulaukėme daug stiprių idėjų, kurios parodė, kiek potencialo turi ši strategiškai svarbi miesto vieta. Dėkoju visiems konkurso dalyviams už įsitraukimą.
Šiandien Lietuva neturi specializuoto kongresų centro, galinčio priimti didelius tarptautinius renginius. Dėl to prarandame galimybes pritraukti konferencijas, verslo renginius, investicijas ir tūkstančius miesto svečių. Tą reikia pakeisti – turime ambiciją, kad per maždaug penkerius metus Vilnius turėtų šiuolaikišką kongresų centrą, kuris taptų nauju traukos tašku tarptautiniams renginiams ir dar vienu miesto augimo simboliu.
Man svarbu, kad Vilniaus kongresų centras būtų ne tik architektūriškai ambicingas pastatas. Tai turi būti projektas, kuriantis ilgalaikę vertę miestui – stiprinantis Vilniaus pozicijas tarptautiniame žemėlapyje, prisidedantis prie ekonomikos augimo. Ne mažiau svarbu, kad ši miesto dalis atsivertų žmonėms – Neries pakrantė taptų gyva, patraukli ir natūraliai įsilietų į kasdienį miesto gyvenimą.“