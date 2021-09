Patarė, kaip sukurti vaikų kambario interjerą: be vieno daikto poilsio zonos neįsivaizduoja daugelis

Savo kambariuose vaikai praleidžia daugiausia laiko – ruošia namų darbus, žaidžia, leidžia laiką su draugais ar užsiima savo mėgstama veikla. Todėl šis kambarys turėtų būti jaukus, spalvos švelnios, erdvės teisingai suplanuotos. Verta atkreipti dėmesį ir skirti daugiau laiko poilsio zonos įgyvendinimui. Kuo daugiau veiklos jame, tuo vaikams yra įdomiau leisti laiką, žaisti ar užsiimti savimi.

Poilsio zona neįsivaizduojama be mobilių, lengvai pernešamų interjero detalių, todėl ne tik tėvai bet ir mažieji dievina „Pušku pušku“ sėdmaišius, kurie yra lengvi, minkšti, be aštrių kampų. Medžiagos tinkamos naudoti vaikams, turi „OEKO-TEX“ sertifikatą ir yra be jokių kenksmingų medžiagų, o iš gausaus spalvų ir medžiagų asortimento išsirinks ir patys išrankiausi!

Rekomenduojame atkreipti dėmesį į šiuos sėdmaišių modelius vaikams: „Razz“, „Cocoon“, „Play“, „Game“, „nMini“, „Softbox“, „Roll“.

Visi šie modeliai yra pritaikyti naudoti vaikams. „Game“ modelio sėdmaišiai turi prisiūtą papildomą kišenėlę į kurią yra labai patogu susidėti įvairius daiktus ar žaisliukus. Dauguma sėdmaišių turi prisiūtą papildomą rankeną, todėl pernešti sėdmaišius iš vienos kambario vietos į kitą yra labai paprasta.

Renkantis sėdmaišius vaikų poilsio oazėms, rekomenduojame atkreipti ypatingą dėmesį į plačią spalvų paletę. Būtent vaiko kambariui rekomenduojame rinktis švelnias, pastelines ir neerzinančias spalvas, tokias kaip: „Mint“, „Lilac“, „Sand“, „White grey“, „Grey“, “Beige“ ir t.t Šie tonai sukuria itin ramią atmosferą, švaros jausmą, padeda atskleisti kitus kambario elementus.

„Mint“ spalva leidžia sukurti ramią, tačiau kiek žaismingą aplinką. Ši spalva suteikia gaivos jausmą, naudojant su saiku spalva gali padėti sukurti itin stilingai atrodantį interjerą. „MINT“ spalva ypač gražiai dera prie įvairių žemės tonų ar mėlynos spalvos tonų. Norint gauti minimalų efektą, siūloma šią spalvą naudoti subtiliai ir saikingai – tam pasitelkti puikiai tinkančius minkštus baldus, pagalvėles, sėdmaišius – kurie yra pritaikyti lengvam naudojimui, persinešimui iš vieno kambario kampelio į kitą.

Pilka spalva su kuria niekada neprašausite

Jei vaiko kambario įrengimas sunki užduotis – likite prie saugaus varianto – pilkos spalvos. Ji puikiai dera prie visų rožinių, rausvų, gelsvų atspalvių ir prie žalsvų, melsvų. Tai saugiausias variantas norint sukurti tobulą oazę mažyliui, o ir tėvelių akių nekliūdys spalvotas ir ryškus daiktas vidury svetainės.

Debesų rožinė – mergaičių mylimiausia

Kai norisi šiek tiek saldumo ir mergaitiškų akcentų – prigesinta rožinė spalva tinkamiausias variantas. Šie atspalviai sukuria itin romatišką ir jaukią atmosferą. Būtent ši spalva dažnai derinama su pilkos spalvos baldais ar baltos spalvos sienomis. Ryškesni rožiniai akcentai naudojami mažoms interjero detalėms: pufams, sėdmaišiams, pledukams ir pagalvėlėms. Be abejonės, tai mažųjų princesių spalva!